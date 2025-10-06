Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Xuân Ngọc (SN 1960), nguyên Giám đốc Đại lý Pleiku 2 của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam, về hành vi "Tham ô tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ông Trần Xuân Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "tham ô tài sản" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" khi làm giám đốc Đại lý Pleiku 2 - Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam

Ông Ngọc đã nghỉ việc từ năm 2023.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại Đại lý Pleiku 2, ông Trần Xuân Ngọc đã lợi dụng nhiệm vụ để tham ô khoảng 40 triệu đồng của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam. Đây là số tiền mà khách hàng nộp phí bảo hiểm về công ty thông qua ông Ngọc. Tuy nhiên, ông Ngọc không nộp vào tài khoản của công ty mà đã dùng để tiêu xài cá nhân.

Bên cạnh đó, ông Trần Xuân Ngọc còn bị người dân tố giác việc lợi dụng chức vụ là Giám đốc Đại lý Pleiku 2 - Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam, để tạo lòng tin, huy động tiền của nhiều người nhằm đầu tư làm ăn rồi chiếm đoạt. Hiện số tiền cụ thể, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ.