Bắt nguyên công chức thuế ở Lào Cai trong vụ sai phạm thu phí cửa khẩu

Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam nguyên công chức thuế Nguyễn Tiến Thượng để điều tra sai phạm liên quan Tổ thu phí tại cửa khẩu Kim Thành năm 2020.

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thượng, nguyên công chức Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Động thái trên được thực hiện trong quá trình cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh những sai phạm liên quan đến Tổ thu phí sử dụng hạ tầng thuộc cơ quan Thuế.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Tiến Thượng (SN 1962, trú tại tổ 26, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) từng là công chức Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương và thành viên Tổ thu phí.

Bị can Nguyễn Tiến Thượng. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Kết quả điều tra bước đầu xác định, hành vi sai phạm của ông Thượng xảy ra trong năm 2020 tại Cửa khẩu đường bộ số II Kim Thành - Lào Cai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, xác minh các nội dung liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, tháng 6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố, bắt tạm giam 3 nguyên cán bộ Chi cục Thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương gồm Đào Thị Ngân (SN 1972), Phạm Văn Viết (SN 1968) và Nguyễn Quốc Trinh (SN 1968), cùng trú tại phường Lào Cai, để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2020, 3 người này tham gia Tổ thu phí sử dụng hạ tầng đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

Cơ quan điều tra xác định các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, không thực hiện đúng quy định trong công tác thu phí, gây thiệt hại lớn về tài sản của Nhà nước.