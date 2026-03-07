Bắt nguyên Chủ tịch Vinaconex Nguyễn Hữu Tới

Ngày 7/3, Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, HoSE: VCG) cho biết đã nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an liên quan đến việc khởi tố và bắt tạm giam hai lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, hai cá nhân bị bắt tạm giam gồm ông Nguyễn Hữu Tới – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Vinaconex và ông Dương Văn Mậu – Phó Tổng Giám đốc Vinaconex.

Thông tin từ Vinaconex cho biết, ông Nguyễn Hữu Tới bị bắt với cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có hành vi đưa tiền cho chủ đầu tư nhằm được tạo điều kiện trúng thầu. Trong khi đó, ông Dương Văn Mậu bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Hữu Tới.

Diễn biến trên xảy ra không lâu sau khi Vinaconex thực hiện thay đổi vị trí lãnh đạo cao nhất tại doanh nghiệp. Trước đó, ngày 13/2, HĐQT công ty đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn đảm nhiệm vị trí này.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao diễn ra trong bối cảnh Vinaconex trải qua giai đoạn chuyển giao tại vị trí lãnh đạo thượng tầng kéo dài gần hai năm. Trước đó, ông Đào Ngọc Thanh giữ vai trò Chủ tịch HĐQT nhưng phải giảm bớt công việc vì lý do sức khỏe. Từ tháng 7/2024, ông Nguyễn Hữu Tới được giao đảm nhiệm vị trí này cho đến khi bàn giao lại vào đầu năm 2026.

Hiện Vinaconex hoạt động với ba trụ cột chính gồm xây dựng, bất động sản và đầu tư tài chính, đồng thời đặt mục tiêu trở thành một trong 5 nhà đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam trong những năm tới.

Doanh nghiệp này cho biết đã tích lũy quỹ đất khoảng 2.000 ha tại nhiều địa phương đang phát triển mạnh trên cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên… Danh mục phát triển tập trung vào các phân khúc bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng và khu công nghiệp. Vinaconex đặt kế hoạch nâng tổng quỹ đất lên khoảng 5.000 ha vào năm 2025.

Trong lĩnh vực xây dựng, Vinaconex là một trong những doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và từng thu hút sự chú ý khi tham gia liên danh Vietur, đơn vị trúng gói thầu hơn 35.000 tỷ đồng thi công, lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Liên quan đến chủ đầu tư dự án này, mới đây Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV và ông Nguyễn Tiến Việt – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Theo văn bản, hai bị can bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến việc nhận tiền để tạo điều kiện cho nhà thầu trúng thầu.



