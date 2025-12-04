Ngày 3-12, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa bắt giữ Đường Ngọc Như (SN 1983, quê xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh), trốn truy nã 9 năm về tội trộm cắp tài sản.

Đường Ngọc Như bị bắt giữ sau 9 năm trốn truy nã

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2016, trong một lần đến nhà bạn chơi tại quận Phú Nhuận (cũ) ở TP HCM, Như trộm laptop của bạn bán lấy tiền tiêu xài.

Như đã bị Công an quận Phú Nhuận bắt giữ, khởi tố về hành vi "Trộm cắp tài sản". Đầu năm 2017, Như đã bỏ trốn khỏi địa phương và sang Lào sinh sống.

Tại đây, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Như đã đổi sang quốc tịch Lào với tên là THIPPHAPHONE, kể cả ngày tháng năm sinh; đồng thời cắt đứt liên lạc với người thân, bạn bè.

Tưởng rằng dưới "vỏ bọc" hoàn hảo trên sẽ giúp Như chôn vùi quá khứ tội lỗi. Tuy nhiên, vào ngày 30-11, ngay khi Như trở về thăm nhà thì bị Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ sau 9 năm trốn nã tại đất khách quê người.