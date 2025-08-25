Bắt người đàn ông dùng kiếm tấn công em dâu

Ngày 24/8, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, trước đó một ngày, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên đường bộ tại tuyến Quốc lộ 1B cũ thuộc tổ dân phố Đông, phường Linh Sơn.

Thời điểm trên, một nam giới điều khiển xe máy khi thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đã không chấp hành, quay đầu bỏ chạy.

Khi một CSGT tiếp tục ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, đối tượng vẫn không chấp hành, tăng ga đâm thẳng vào người, khiến chiến sĩ CSGT bị thương ở chân bên trái.

Đối tượng ngay sau đó đã bị tổ công tác khống chế bắt giữ, kiểm tra có kết quả dương tính với heroin.

Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm cán bộ Công an phường Phan Đình Phùng bị thương (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Tối cùng ngày, Công an phường Phan Đình Phùng nhận được tin báo: Tại phường Phan Đình Phùng xảy ra vụ việc một đối tượng vừa dùng kiếm đâm vào bụng em dâu. Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường phối hợp đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Đối tượng gây án có biểu hiện không tỉnh táo, dùng kiếm đe dọa, ngăn lực lượng Công an tiếp cận, dọa tự sát và tự gây thương tích bằng dao lam.

Sau một thời gian vận động, thuyết phục đối tượng bỏ vũ khí hợp tác, tận dụng khi đối tượng sơ hở, tổ công tác của Công an phường nhanh chóng ập vào tước vũ khí, khống chế thành công đối tượng.

Trong quá trình khống chế, đối tượng dùng dao lam tấn công lại tổ công tác, khiến một cán bộ Công an phường bị thương phía dưới cằm, phải khâu 21 mũi.



