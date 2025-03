Bắt người đàn ông chửi bới, hung hãn tấn công CSGT

Sáng 27-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khương (SN 1975; ngụ xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Trần Văn Khương sau khi bị tạm giữ hình sự

Thông tin ban đầu, chiều 25-3, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định làm nhiệm vụ tuần tra và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến ĐT 636, đoạn qua địa bàn thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước.

Tại đây, phát hiện Trần Văn Khương điều khiển mô tô có dấu hiệu say xỉn, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, Khương không những không chấp hành mà còn có lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ và chống đối việc kiểm tra. Khi tổ tuần tra đang giải thích thì Khương bất ngờ dùng tay đánh vào một thành viên của tổ công tác, làm bung cúc áo và rơi các thiết bị nghiệp vụ được trang bị.

Tổ công tác tiến hành khống chế Khương và bàn giao cho Công an xã Phước Hưng để xử lý theo quy định. Sau đó, Công an xã Phước Hưng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Khương rồi bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định thụ lý điều tra theo thẩm quyền.