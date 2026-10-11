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Bất ngờ xếp hạng của gạo Việt Nam ngon nhất thế giới

Cảnh Kỳ
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Ngày 9/10, tại Hội nghị lúa gạo thế giới 2026 (World Rice Conference) diễn ra ở Manila, Philippines, gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam về Nhì cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2026, sau 3 lần về Nhất.

Theo The Rice Trader (đơn vị tổ chức cuộc thi), giải Nhất cuộc thi thuộc về gạo của Myanmar, lần đầu tiên sau 15 năm quốc gia này trở lại vị trí cao nhất.

Giải Ba được trao cho gạo Philippines; gạo Ấn Độ và Thái Lan xếp thứ 4.

Hội đồng giám khảo gồm các đầu bếp và chuyên gia quốc tế, chấm nhiều mẫu gạo đến từ nhiều quốc gia. Mỗi mẫu được đánh giá cả khi còn là gạo sống và khi đã nấu thành cơm, theo các tiêu chí như sự đồng đều, độ dài hạt, hương thơm, độ mềm dẻo và vị.

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Ông Hồ Quang Cua với gạo ST25.

Như vậy, sau lần đầu đăng quang tại Manila năm 2019, gạo ST25 trở lại thành phố này và tiếp tục được xướng tên trên bục trao giải.

Trong nhiều năm qua, gạo ST25 liên tục được công nhận trong nhóm những loại gạo ngon nhất thế giới, trong đó có 3 lần đoạt giải Nhất vào các năm 2019, 2023 và 2025.

Các giống lúa thơm ST, trong đó có ST24 và ST25 là thành quả của hơn 30 năm nghiên cứu, chọn lọc và lai tạo của kỹ sư, Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua cùng nhóm cộng sự. Phía sau mỗi hạt gạo là công sức của bà con nông dân vùng lúa - tôm Đồng bằng sông Cửu Long.

Gạo Ông Cua đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, Hoa Kỳ, Anh, Liên minh châu Âu, Úc, Hồng Kông và Trung Quốc; sản phẩm có mặt tại Mỹ, Úc và Canada qua các nhà phân phối chính thức.

Tại hội nghị năm nay, gạo Ông Cua có gian trưng bày giới thiệu câu chuyện ST25 tới các nhà nhập khẩu và chuyên gia ngành lúa gạo quốc tế. Gạo Ông Cua là thương hiệu gạo ST25 do DNTN Hồ Quang Trí sản xuất, gắn với tên tuổi kỹ sư Hồ Quang Cua.

Tags

St25

hồ quang cua

Rice

Đồng bằng sông Cửu Long

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