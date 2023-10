Bất ngờ 'xả' cả trăm triệu USD cổ phiếu 1 công ty chỉ trong vài ngày, Warren Buffett đang hối hận vì có thương vụ đầu tư thất bại?

Trong những ngày gần đây, Berkshire Hathaway đã bán thêm 5,1 triệu cổ phiếu HP, khi tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett tiếp tục cắt giảm vị thế trong nhà sản xuất máy tính cá nhân và máy in.

Cụ thể, Berkshire đã bán khoảng 142 triệu USD cổ phiếu HP, với mức giá trung bình khoảng 25,75 USD/cổ, vào các ngày 28/9, 29/9 và 2/10, theo hồ sơ gửi lên Uỷ ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC).

Hiện tại, Berkshire đang nắm giữ 100,9 triệu cổ phiếu HP, trị giá khoảng 2,6 tỷ USD dựa theo giá giao dịch hiện tại là khoảng 25,67 USD.

Diễn biến cổ phiếu HP trong những ngày qua.

Trong 9 phiên giao dịch vừa qua, Berkshire đã liên tục bán cổ phiếu HP và hiện nắm giữ 10,2% cổ phần của công ty này. Trước đợt bán ra vào đầu tháng 9, Berkshire nắm giữ khoảng 120 triệu cổ phiếu HP.

Berkshire bắt đầu “gom” cổ phiếu HP từ đầu năm 2022 và lần đầu tiên bán ra trong tháng vừa qua, kể từ khi công ty này hoàn tất thương vụ mua cổ phiếu hãng máy tính vào tháng 4/2022. Theo Barron’s, việc Berkshire liên tục bán cổ phiếu HP có thể là dấu hiệu cho thấy tỷ phú Warren Buffett - người giám sát danh mục cổ phiếu 350 tỷ USD của tập đoàn, có kế hoạch tiếp tục cắt giảm cổ phần trong HP.

Trong năm vừa qua, Buffett đã bán bớt cổ phiếu của các công ty trước đây từng chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục, bao gồm U.S. Bancorp và Bank of New York Mellon.

Buffett là nhà đầu tư có xu hướng mua và bán cổ phiếu trong “lặng lẽ”, song vì Berkshire nắm giữ tới hơn 10% cổ phần trong HP nên công ty cần nộp đơn lên SEC trong vòng 2 ngày kể từ khi thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào.

Với 10,2% cổ phần trong HP, Berkshire sắp tới có thể sẽ không cần tuân thủ quy định nộp hồ sơ trong 2 ngày nói trên. Tập đoàn này cần nắm giữ ít hơn 99 triệu cổ phiếu HP để không phải nộp hồ sơ lên SEC.

Trong những năm gần đây, Berkshire đã có những động thái chủ động hơn trong việc mua và bán cổ phiếu trong danh mục so với trước đây. Theo ước tính của Barron’s, Berkshire có thể đã thua lỗ trong thương vụ bán cổ phiếu HP, khi trước đó mua vào với giá khoảng 30 USD.

Theo The Motley Fool, đây là thương vụ “thất bại” của Buffett. Không khó để hiểu điều gì đã thu hút Buffett và Berkshire đến với HP. Đầu năm 2022, HP vẫn đang trong chu kỳ tăng trưởng khi lượng người dùng tăng và các doanh nghiệp mua hàng loạt máy tính mới, cùng các thiết bị văn phòng khác trong thời kỳ đại dịch.

HP đã tận dụng cơ hội này để tiếp tục tăng cổ tức và mua hàng tỷ USD cổ phiếu quỹ. Buffett là một nhà đầu tư yêu thích cổ tức và các công ty trả tiền mặt cho các cổ đông.

Tuy nhiên, vấn đề là, thị trường PC không còn là một ngành tăng trưởng nữa và sản phẩm này đã tồn tại suốt nhiều thập kỷ. Do đó, doanh số bán hàng của hãng lại mang tính chu kỳ. Một cổ phiếu giá rẻ, hấp dẫn giờ đây lại chỉ là một doanh nghiệp trải qua giai đoạn lợi nhuận cao một cách tạm thời.