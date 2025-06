Máy bay chiến đấu F-35 Lightning II được tích hợp radar tiên tiến như AN/APG-85.

Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển thành công một loại vũ khí tác chiến điện tử thế hệ mới sử dụng công nghệ 6G, được đánh giá là có khả năng vượt trội so với các hệ thống radar quân sự hiện đại nhất hiện nay.

Theo báo South China Morning Post (SCMP) , Trung Quốc hiện là quốc gia nắm giữ danh mục bằng sáng chế 6G lớn nhất thế giới và đang dẫn đầu cuộc đua công nghệ này.

Tạo hơn 3.600 mục tiêu giả để đánh lừa radar tối tân

Dự án vũ khí 6G do Giáo sư Deng Lei và nhóm của ông tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Huazhong University of Science and Technology – HUST) dẫn dắt, đã đạt được bước đột phá về năng lực gây nhiễu và truyền thông trên chiến trường.

Vũ khí mới này được thiết kế để vô hiệu hóa các hệ thống radar tiên tiến như AN/APG-85 – loại radar hoạt động trong băng tần X với tần số lên tới 12 GHz (12 tỷ hertz), được tích hợp trên tiêm kích tàng hình F-35 do hãng Northrop Grumman (Mỹ) sản xuất.

Trong khi các biện pháp tác chiến điện tử truyền thống khó có thể gây nhiễu hệ thống như vậy, thì vũ khí 6G của Trung Quốc có thể tạo ra hơn 3.600 mục tiêu giả đồng thời, khiến phi công không thể phân biệt được đâu là đe dọa thực sự.

Ngoài khả năng gây nhiễu, hệ thống này còn kiêm luôn vai trò là trung tâm truyền thông tốc độ cao trên mặt đất, có thể truyền dữ liệu chiến trường với dung lượng lớn đến hơn 300 nền tảng khác nhau thông qua cáp quang.

Hệ thống tác chiến điện tử tích hợp: nhỏ gọn nhưng siêu mạnh

Trong một bài viết đăng trên tạp chí Acta Optica Sinica , nhóm nghiên cứu cho biết đây là hệ thống đầu tiên trên thế giới được xác nhận công khai là có thể thực hiện đồng thời truyền thông song công cùng tần số và gây nhiễu – một bước tiến lớn trong tác chiến điện tử.

“Việc phát triển công nghệ 6G đang thúc đẩy sự hội tụ giữa các lĩnh vực truyền thông, radar và tác chiến điện tử,” nhóm nghiên cứu viết.

Thiết bị mới này sử dụng hệ thống quang điện vi ba (microwave photonic), kết hợp photon và electron để vượt qua giới hạn hiệu năng của các thiết bị điện tử truyền thống.

Thiết kế nhỏ gọn tích hợp khả năng cảm biến, xử lý và truyền dữ liệu, giúp đơn giản hóa phần cứng mà vẫn đảm bảo hiệu năng cao.

Cấu trúc lõi do nhóm của ông Deng Lei phát triển có kiến trúc 3 chiều, gồm:

Bộ điều biến IQ 2 phân cực để xử lý tín hiệu và gây nhiễu,

để xử lý tín hiệu và gây nhiễu, Vòng sợi quang chủ động tạo độ trễ chính xác giúp tạo mục tiêu giả,

tạo độ trễ chính xác giúp tạo mục tiêu giả, Công nghệ tái lập tín hiệu sóng mang một cách thông minh để đánh lừa radar đối phương.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng thừa nhận rằng “công nghệ 6G hiện tại vẫn phải đối mặt với mâu thuẫn giữa việc đơn giản hóa hệ thống và nâng cao hiệu năng”.

Mục tiêu tiếp theo của họ là tiếp tục tối ưu hóa thiết kế bằng cách giảm số lượng linh kiện và tiêu thụ năng lượng, đồng thời nâng cao chất lượng tín hiệu và khả năng xử lý trên chiến trường.