Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 18-6, một số người dân thôn Phước Lộc, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam khi đi qua kênh chính Phú Ninh bất ngờ phát hiện hàng ngàn chai nước mắm, nước chấm không rõ ai vứt bỏ, chất thành đống trong bụi rậm.

Trụ sở công ty nước mắm in trên bao bì của những nước mắm vứt bỏ ở Quảng Nam hiện là một cửa hàng bán đồ nhựa, không có hoạt động buôn bán, giới thiệu nước mắm tại đây. Ảnh: Tuấn Minh

Công an tỉnh Quảng Nam và Công an xã Tam Thái đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam) có mặt lập biên bản, thu gom các sản phẩm đưa về trụ sở Công an xã Tam Thái để kiểm đếm, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Qua kiểm tra nhãn mác ghi trên các chai nước mắm, nước chấm cho thấy các sản phẩm này đã hết hạn và của Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa (ở số 149 đường Lê Lai, phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa), được sản xuất tại Nhà máy chế biến thủy sản Hòa Lộc (Lô CN1, cụm CN nghề cá Hòa Lộc, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, ngay cạnh số nhà 149 là số 151 lại có biển ghi rất rõ tên Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa, có in trên các bao bì của những chai nước mắm bị vứt bỏ ở Quảng Nam. Ảnh: Tuấn Minh

Sáng 20-6, lần theo tên địa chỉ in trên bao bì, phóng viên Báo Người Lao Động đã tới địa chỉ trên, nhưng tại số 149 không có bảng biển nào ghi tên Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa mà chỉ có biển tên ghi một công ty khác. Toàn bộ khuôn viên phía trước số nhà này hiện có một tòa nhà 2 tầng bán đồ nhựa, phía trong khu đất đang được cải tạo thành sân chơi thể thao.

Đáng chú ý, cạnh số 149 là số 151 có 1 tấm biển lớn ghi tên ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa và có hàng chữ to "Nước mắm Thanh Hải". Phía trước nhà có một số kệ, thường để đặt hàng hóa bán, giới thiệu sản phẩm nhưng trống không.

Bên trong khu đất ở số 149 hiện đang được cải tạo thành sân thể thao. Ảnh: Tuấn Minh

Một người phụ nữ trong ngôi nhà này cho biết, công ty không còn ở đây, đã chuyển rồi, tấm biển trên là họ xin treo tạm.

Lãnh đạo UBND phường Đông Sơn cho biết, ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa được UBND tỉnh Thanh Hóa cho thuê đất 50 năm, nhưng hiện nay đã cho đơn vị khác thuê lại và không thấy có hoạt động sản xuất, kinh doanh nước mắm tại đây.

Hàng ngàn chai nước mắm có xuất xử tại tỉnh Thanh Hóa nhưng lại được vứt bỏ tận tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Trần Thường

Ông Cao Văn Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đã nắm bắt được sự việc và đang giao cho Chi cục Kiểm nghiệm chất lượng và Phát triển thương hiệu trực thuộc sở đi kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất.

"Hiện đơn vị đã thành lập đoàn kiểm tra, đi thực tế xuống nhà máy sản xuất xem như thế nào. Vì đây không phải là sản phẩm OCOP, nên không biết nó còn sản xuất hay làm giả hay không. Sở đang giao cho đoàn đi làm việc, khi có báo cáo cụ thể thì sẽ thông tin cụ thể"- ông Cường cho hay.