Bất ngờ với tốc độ xây dựng siêu sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup, khán đài 135.000 chỗ ngồi dần thành hình, chuẩn bị nâng mái che khổng lồ nặng 40.000 tấn

Ghi nhận tại công trường, hệ thống giàn trụ kích nâng mái đang được triển khai. Tính đến tháng 10/2026, khối lượng thi công hạng mục này đạt khoảng 60%. Các trụ lớn đã hoàn thành phần cao độ chân pin, đang được hàn và chuẩn bị đổ bê tông phần còn lại. Theo kế hoạch, hệ trụ giàn kích sẽ hoàn thành, vận hành thử nghiệm trong tháng 11, trước khi nhà thầu phối hợp với đối tác nước ngoài tiến hành nâng mái thép tại phân khu đầu tiên vào tháng 12/2026.