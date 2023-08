Bất ngờ với phí dịch vụ căn hộ ở TP.HCM gần 16 triệu đồng/tháng, tương đương tiền thuê căn hộ bình dân

Theo phản ánh của cư dân dự án chung cư Serenity Sky Villas trên đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM, mức phí quản lý căn hộ hiện đang tăng từ 46.000 đồng/m2 lên tới 69.500 đồng/m2 mỗi tháng. Tức phí quản lý căn hộ hiện tăng gấp rưỡi so với thời điểm cũ.

Như vậy, với căn hộ diện tích rộng 225m2, phí quản lý lên tới 15,6 triệu đồng/tháng. Mức giá này tương đương với giá thuê căn hộ chung cư bình dân tại TP.HCM. Căn hộ có diện tích hơn 100m2 cũng phải nộp khoản phí trung bình 8-10 triệu đồng/tháng.

Serenity Sky Villas được giới thiệu dự án chung cư cao cấp. Giá mỗi căn có giá trị khoảng vài chục tỷ, thậm chí để sở hữu 1 penthouse trong khu bất động sản này người mua phải bỏ ra trên dưới 100 tỷ đồng.

Về mức phí quản lý chung cư tại một số dự án cao cấp, tại TP.HCM, phí dịch vụ dao động từ 16.000-30.000 đồng/m2.

Đơn cử giá phí quản lý tại chung cư Masteri An Phú là 16.000 đồng/m2 mỗi tháng. Nếu căn hộ có diện tích 100m2, thì giá phí quản lý hàng tháng sẽ là 1.600.000 đồng. Dự án chung cư Masteri Thảo Điền có mức phí quản lý khoảng 21.000 đồng/m2 mỗi tháng. Dự án Grand Marina Saigon dự kiến cũng sẽ có mức phí quản lý 100.000 đồng/m2 và trở thành một trong những dự án có mức phí dịch vụ cao nhất ở TP.HCM. Hiện tại dự án này đang miễn phí quản lý trong vòng 3 năm.

Tại Hà Nội, mức phí quản lý các dự án chung cư cao cấp nằm trong khoảng từ 10.000-22.000 đồng/m2. Khảo sát cho thấy, mức phí hàng tháng tại một số dự án chung cư cao cấp như The Link Ciputra 10.000 đồng/m2), Mulberry Lane (11.000 đồng/m2), Royal City (13.200 đồng/m2), The Matrix One Mễ Trì (16.500 đồng/m2), Masteri West Heights (18.000 đồng/m2), Vinhomes Smart City (16.500 – 19.000 m2).

Trong khi đó, mức phí quản lý căn hộ phân khúc tầm trung tại Hà Nội và TP.HCM ước tính từ 6.500 đồng-13.000 đồng/m2/tháng. Đối với căn hộ giá rẻ, NOXH, phí dịch vụ dao động từ 3.000 đồng- 5.000 đồng/m2/tháng. Thậm chí, nhiều dự án chung cư cũ chỉ có phí dịch vụ từ 1.500 đồng-2.000 đồng/m2/tháng.

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 37/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 1/12/2009, hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư quy định: “Giá dịch vụ nhà chung cư được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí, một phần lợi nhuận định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư hoạt động bình thường; nhưng phải phù hợp với thực tế kinh tế xã hội của từng địa phương và thu nhập của người dân từng thời kỳ và được trên 50% các thành viên trong Ban quản trị nhà chung cư thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.

Đối với nhà chung cư chưa thành lập được ban quản trị thì giá dịch vụ nhà chung cư phải được trên 50% hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp giá dịch vụ nhà chung cư đã có thỏa thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ thì thực hiện như thỏa thuận đó”.