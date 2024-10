Bất ngờ với những thứ người Việt tìm kiếm trên mạng 3 tháng qua: Toàn "sao kê, pickleball với phông bạt"

Theo Báo cáo Xu hướng Tìm kiếm Quý III/2024 của Cốc Cốc, các từ khóa dẫn đầu về lượng tìm kiếm của người Việt trong ba tháng qua trên nền tảng này gồm có: "bão Yagi", "sao kê Mặt trận Tổ quốc Việt Nam", "iPhone 16", "check VAR", "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" và các cụm từ lóng như "phông bạt", "ai sợ thì đi về", "đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới"…

Bão Yagi và "bão" sao kê thống lĩnh

Là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua trên Biển Đông, từ khóa "bão Yagi" và "bão số 3" dẫn đầu xu hướng tìm kiếm của người dùng tra cứu các thông tin về bão và những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các hoạt động cứu trợ và minh bạch tài chính liên quan đến bão lũ cũng thu hút sự chú ý lớn, với lượng tìm kiếm từ khóa "sao kê Mặt trận Tổ quốc Việt Nam" tăng đột biến gấp 190,7 lần so với quý trước.

iPhone 16 kém được chú ý hơn so với iPhone 15 năm ngoái.

Trong lĩnh vực công nghệ, iPhone 16 ra mắt cuối tháng 9/2024 thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Dù không có nhiều đột phá, lượng tìm kiếm về sản phẩm này vẫn tăng gấp 3,22 lần so với quý trước. Tuy nhiên, sức nóng của iPhone 16 có phần "thua" iPhone 15 ra mắt năm ngoái.

Các quy định bảo mật mới về giao dịch tài chính trực tuyến cũng được người dùng quan tâm, thể hiện qua các kết quả tìm kiếm từ khoá "xác thực sinh trắc học" đã tăng trưởng đến 19,91 lần so với quý trước.

Sự kiện tắt sóng 2G để hướng tới phổ cập các công nghệ tiên tiến hơn như 4G và 5G ở Việt Nam cũng được chú ý thông qua từ khoá "tắt sóng 2g" đã tăng 4,62 lần về lượng tìm kiếm so với quý trước.

Trò chơi "Black Myth: Wukong" thu hút nhiều sự quan tâm của người Việt.





Từ lóng và các trào lưu mạng xã hội lên ngôi

Quý III/2024 chứng kiến sự "trỗi dậy" của hàng loạt từ lóng. Đáng chú ý nhất là cụm từ "check VAR", với mức tăng 8,43 lần so với quý trước.

Ban đầu xuất phát từ bóng đá, "check VAR" giờ đây được sử dụng rộng rãi để ám chỉ việc kiểm tra, xác minh độ chính xác của thông tin, gắn liền với những tranh cãi xoay quanh ủng hộ bão lũ. Cùng với đó, cụm từ "phông bạt" – chỉ những người thích khoe mẽ, phóng đại sự thật – cũng tăng đáng kể với mức tăng 3,47 lần.

Trào lưu mạng xã hội còn trở nên sôi động hơn với các cụm từ như "ai sợ thì đi về" và "đỉnh nóc kịch trần bay phấp phới". Đây là những từ lóng bắt nguồn từ các sự kiện văn hóa đại chúng.

Trong lĩnh vực giải trí, chương trình truyền hình thực tế "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai", "Anh Trai Say Hi" tiếp tục thu hút sự chú ý lớn. Đồng thời, trò chơi "Black Myth: Wukong" gây bão thị trường game khi đạt doanh số 10 triệu bản chỉ trong 3 ngày đầu ra mắt, với lượng tìm kiếm về tựa game này tăng gấp 31,08 lần so với quý trước.

Pickleball vẫn sốt

Pickleball tiếp tục trở thành đề tài tạo được sự chú ý khi sự quan tâm về môn thể thao này đã tăng gấp 4,26 lần so với quý trước, nhờ vào sự lăng xê của người nổi tiếng và những tranh cãi về trang phục thi đấu. Bên cạnh đó, các sự kiện thể thao lớn như Euro 2024 và Copa America cũng nhận được sự chú ý lớn, với lượng tìm kiếm tăng lần lượt 8,94 lần và 58,13 lần.

So sánh thời lượng pin iPhone 16 Pro Max và Galaxy S24 Ultra: Chiến thắng sít sao, Samsung gây bất ngờ iPhone 16 Pro Max có thời lượng pin tốt hơn một chút so với Galaxy S24 Ultra. Tuy nhiên, Samsung gây bất ngờ khi cải thiện thời lượng sử dụng ở mức rất cao so với năm ngoái.

Về du lịch, từ khóa về các điểm du lịch miền Bắc, với "rừng quốc gia Cúc Phương" và "Mù Cang Chải" tăng trưởng đáng kể. Đặc biệt, lượng tìm kiếm về vé máy bay quốc tế cũng tăng mạnh, với từ khóa "vé máy bay đi Mỹ" và "vé máy bay đi Bali" dẫn đầu xu hướng.

Mùa thu luôn đi liền với những món ăn truyền thống, và "bánh trung thu" là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, tăng gấp 2,23 lần so với quý trước. Bên cạnh đó, món cốm Hà Nội cũng thu hút sự quan tâm với mức tăng 0,42 lần.

Báo cáo Xu hướng tìm kiếm Quý III/2024 được xây dựng dựa trên các truy vấn có được trên công cụ tìm kiếm Cốc Cốc. Ra mắt từ 2013, Cốc Cốc là trình duyệt và công cụ tìm kiếm đầu tiên và duy nhất do người Việt phát triển.

Theo tuyên bố từ Cốc Cốc, đây là nền tảng được lựa chọn nhiều thứ hai tại Việt Nam về thị phần trình duyệt và công cụ tìm kiếm. Hiện nay, Cốc Cốc có trên 30 triệu người dùng.