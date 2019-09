Là những cái tên đình đám, dẫn đầu làn sóng Hallyu, thế nhưng những diễn viên dưới đây đã từng có dự định và ước mơ khác trước khi bước chân vào showbiz. Trước khi nổi tiếng, họ cũng có những ước mơ như bao người trẻ cùng tuổi và làm những công việc không hề liên quan đến diễn xuất. Thế nhưng sau những biến cố định mệnh, họ bắt đầu nghiệp diễn và trở nên nổi tiếng.



Song Joong Ki : Vận động viên trượt băng tốc độ

Trước khi bước vào con đường nghệ thuật, Song Joong Ki từng là vận động viên trượt băng tốc độ, tham gia nhiều giải đấu lớn trong nước.

Nam tài tử "Hậu duệ mặt trời" từng đại diện cho quê nhà Daejeon tham dự 3 kỳ Đại hội thể thao toàn quốc và giành huy chương. Tuy nhiên, đến thời trung học, vì chấn thương nên nam diễn viên sinh năm 1985 phải từ bỏ đam mê thể thao và tập trung vào việc học.

Đến năm 3 đại học, sau khi từ chối lời mời của một nhân viên của công ty giải trí, Song Joong Ki quyết định tham gia vào showbiz. Sau hàng loạt tác phẩm đình đám như "Chuyện tình Sungkyunkwan", "Cậu bé người sói", "Hậu duệ mặt trời", "Biên niên sử Arthdal"... người hâm mộ cảm thấy may mắn vì Song Joong Ki không thể theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp và đến với diễn xuất.

Song Joong Ki là vận động viên trượt băng tốc độ trước khi trở thành diễn viên

Jung Hae In : Kỹ sư sinh học

Jung Hae In bắt đầu diễn xuất từ năm 27 tuổi. Mặc dù vào nghề khá trễ nhưng nam tài tử "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" luôn cố gắng không ngừng nghỉ để được khán giả công nhận. Ít ai biết rằng, Jung Hae In đến với nghề diễn viên một cách khá tình cờ.

Theo chia sẻ của nam tài tử khi tham gia chương trình "Happy Together 4", trong lúc anh chàng đang đứng mua kem ở cửa hàng tiện lợi thì nhân viên của FNC Entertainment tìm đến đưa danh thiếp và xin số điện thoại.

Mặc dù lúc đó Jung Hae In đã quyết định nộp đơn vào một trường đại học chuyên về nghiên cứu công nghệ sinh học nhưng sau đó lại đăng ký học diễn xuất và liên hệ với FNC Entertainment để ứng tuyển.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng Jung Hae In cũng đã được khán giả biết đến nhiều hơn. Đặc biệt là sau thành công của bộ phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", đóng cặp cùng với nữ minh tinh Son Ye Jin được công chiếu vào năm 2018, Jung Hae In đã trở thành một trong những diễn viên đình đám của xứ Hàn.

Jung Hae In được phát hiện trong lúc mua kem trước cổng trường. Nam tài tử "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" quyết định đăng ký học diễn xuất thay vì học nghiên cứu công nghệ sinh học như quyết định trước đó

So Ji Sub từ bỏ sự nghiệp thể thao để đến với diễn xuất

Vì có thể trạng yếu nên từ khi 10 tuổi, So Ji Sub đã được bố mẹ cho đi học bơi để cải thiện sức khỏe. Từ đó, anh chàng gắn bó với môn thể thao dưới nước và trở thành vận động viên thi đấu chuyên nghiệp, thậm chí còn giành được huy chương quốc gia. Tổng cộng So Ji Sub đã gắn bó với môn bơi lội suốt 11 năm.

Mặc dù không hề hứng thú với cuộc sống của một ngôi sao nhưng So Ji Sub đã đồng ý trở thành người mẫu cho một bộ ảnh để được chụp chung với nghệ sĩ hip hop yêu thích.

Từ đó, nam diễn viên sinh năm 1977 bắt đầu con đường nghệ thuật. Mặc dù không được đào tạo qua trường lớp chuyên nghiệp nhưng diễn xuất của So Ji Sub được đánh giá là tốt hơn nhiều so với những người học qua trường lớp.

Nhờ tài năng thiên bẩm và sự cần cù, sau nhiều năm hoạt động, So Ji Sub đã trở thành một trong những tài tử nổi tiếng nhất châu Á, những tác phẩm của nam diễn viên luôn được khán giả đón nhận nhiệt tình.

So Ji Sub trở thành tài tử vạn người mê sau khi từ bỏ sự nghiệp thể thao, tham gia showbiz

Lee Bo Young : Phát thanh viên

Lee Bo Young được mệnh danh là "nữ hoàng rating" của Hàn Quốc và có nhiều tác phẩm nổi tiếng nhưng ít ai biết rằng ước mơ ban đầu của cô không phải là làm diễn viên. Vào năm 2000, Lee Bo Young từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Hàn Quốc Daejeon.

Sau khi tốt nghiệp ngành văn học Hàn Quốc tại trường Đại học nữ Seoul, Lee Bo Young đã cố gắng theo đuổi ước mơ trở thành phát thanh viên dẫn chương trình tin tức.

Mặc dù đã lọt vào top 15 trong đợt tuyển chọn của MBC nhưng cuối cùng cô lại bị loại. Sau đó, Lee Bo Young bắt đầu sự nghiệp người mẫu và bước chân vào con đường diễn xuất, trở thành ngôi sao với hàng loạt tác phẩm như "Seo Young của cha", "Người đàn ông đến từ xích đạo", "Đôi tai ngoại cảm"...

Trước khi trở thành diễn viên, Lee Bo Young ước mơ trở thành phát thanh viên

Sung Hoon : Vận động viên bơi lội chuyên nghiệp

Sung Hoon sinh ngày 14/2/1983, tên thật là Bang In Kyu, nhờ chiều cao chuẩn 1,84m nên ngoài diễn xuất, anh còn là người mẫu chuyên nghiệp. Trước khi vào showbiz, Sung Hoon từng là một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Bắt đầu được huấn luyện từ năm 14 tuổi, Sung Hoon là một trong những gương mặt tài năng của đội tuyển quốc gia lúc bấy giờ và giành được vô số giải thưởng.

Tuy nhiên, vì chấn thương cột sống nghiêm trọng, anh đã giã từ môn thể thao dưới nước và nhập ngũ. Sau khi xuất ngũ, anh chàng đã quyết định thử sức làm diễn viên nên đăng ký casting nam chính cho bộ phim "New Tales of Gisaeng" vào năm 2011. May mắn Sung Hoon đã vượt qua hơn 1000 ứng viên khác, giành được vai diễn. Từ lúc này, chàng diễn viên 8x chính thức bước vào cánh cửa showbiz.

Vì chấn thương nên Sung Hoon phải từ bỏ sự nghiệp bơi lội, rẽ hướng sang diễn xuất

Won Bin : Thợ sửa xe?

Nam tài tử Won Bin được sinh ra trong một vùng quê nghèo ở phía Bắc Jeongseon. Trong những năm tháng tuổi thơ, Won Bin có một niềm đam mê mãnh liệt với các loại xe chính vì vậy anh mơ ước được trở thành thợ sửa xe. Để theo đuổi ước mơ, Won Bin đã tìm đến một trường trung học cơ khí để học sửa ô tô.

Sau đó, trong một lần đọc được tờ rơi tuyển diễn viên, nam tài tử quyết định nộp hồ sơ và được nhận. Với những nỗ lực trong suốt nhiều năm liền, giờ đây Won Bin đã trở thành một cái tên kỳ cựu trong làng giải trí Hàn và là thần tượng của rất hàng triệu chị em châu Á.

Nam tài tử Won Bin từng muốn trở thành thợ sửa xe hơi để thỏa mãn niềm đam mê

Jin Ki Joo đổi nghề liên tục trước khi thành diễn viên

Sau khi tốt nghiệp đại học, Jin Ki Joo trở thành chuyên viên tư vấn công nghệ thông tin của công ty SamSung. Sau đó, cô nàng lại chuyển hướng, thi tuyển và trở thành một phóng viên của đài SBS.

Đến năm 2014, Jin Ki Joo tham gia và đoạt giải trong một cuộc thi người mẫu. Một năm sau đó, Jin Ki Joo chính thức ra mắt với vai trò diễn viên trong bộ phim truyền hình nổi tiếng "Twenty Again". Sau hơn 4 năm ra mắt, nhờ sự cố gắng không ngừng, chăm chỉ mài dũa kỹ năng diễn xuất, Jin Ki Joo dần được khán giả biết đến nhiều hơn. Người hâm mộ tin rằng trong tương lai, nữ diễn viên sinh năm 1989 sẽ ngày càng nổi tiếng hơn.

Jin Ki Joo đã thay đổi công việc nhiều lần trước khi trở thành diễn viên

"Thánh sống" Kang Dong Won từ bỏ ước mơ thành cầu thủ để kiếm tiền

Từ nhỏ Kang Dong Won đã đam mê môn thể thao vua và muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, vì vấn đề rắc rối về tài chính của gia đình mà Kang Dong Won đã không thể theo nghiệp áo số.

Thay vào đó, anh chàng quyết tâm học hành để kiếm thật nhiều tiền phụ giúp người nhà. Kang Dong Won vô tình bước chân vào giới giải trí khi được mời làm người mẫu ngay trước cổng trường đại học. Kang Dong Won đồng ý chụp ảnh và tham gia diễn xuất vì nghĩ rằng công việc này sẽ giúp anh nhanh chóng kiếm ra tiền phụ giúp gia đình.

Kang Dong Won từng muốn trở thành cầu thủ nhưng vì kiếm tiền phụ giúp gia đình nên từ bỏ ước mơ

Shin Sung Rok: Vận động viên bóng rổ

Có anh trai là tuyển thủ bóng rổ chuyên nghiệp nên từ nhỏ tài tử "Vì sao đưa anh tới" Shin Sung Rok rất yêu thích môn thể thao này và muốn gắn bó với nó lâu dài. Tuy nhiên, khi học trung học Shin Sung Rok đã gặp chấn thương nặng nên phải từ bỏ ước mơ này và chuyển sang học diễn xuất.

Shin Sung Rok phải từ bỏ niềm đam mê với bóng rổ, chuyển sang học diễn xuất vì chấn thương

Song Hye Kyo : Vận động viên trượt băng nghệ thuật

Từ nhỏ, Song Hye Kyo không hề có ý định trở thành diễn viên mà có niềm đam mê với trượt băng nghệ thuật. Ngay từ thời học tiểu học, Song Hye Kyo đã luyện tập môn trượt băng nghệ thuật và luôn mong muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Cho đến khi đang học lớp 8, Song Hye Kyo bất ngờ bỏ dở con đường trở thành vận động viên trượt băng và đăng ký đi thi người mẫu, từ đó bắt đầu đến với cánh cửa showbiz.

Chỉ sau 4 năm kể từ cuộc thi người mẫu, Song Hye Kyo trở nên nổi tiếng ở Hàn Quốc và khắp châu Á nhờ bộ phim truyền hình "Mối tình đầu". Đến nay, dù đã hoạt động nghệ thuật hơn 20 năm nhưng nữ diễn viên sinh năm 1981 vẫn là một trong những cái tên được săn đón nhất xứ sở kim chi.

Song Hye Kyo học trượt băng nghệ thuật từ rất nhỏ nhưng sau đó cô đã chuyển hướng sang diễn xuất

Lee Min Ho: Cầu thủ chuyên nghiệp

Lee Min Ho là một trong những diễn viên dẫn đầu làn sóng Hallyu, nổi danh khắp châu Á. Thế nhưng ít ai biết rằng từ nhỏ anh chàng đã có mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá và luôn chăm chỉ luyện tập để đạt được nguyện vọng. Thế nhưng sau khi bị chấn thương khi học tiểu học, anh chàng đã phải từ bỏ con đường bóng đá chuyên nghiệp và trở thành diễn viên.

Khi biết được điều này, fan điện ảnh xứ Hàn không khỏi cảm thấy may mắn khi nam tài tử "Người thừa kế" không thể hoàn thành ước mơ thời trẻ. Bởi nếu Lee Min Ho trở thành một cầu thủ bóng đá thì điện ảnh Hàn Quốc nói riêng, châu Á nói chung sẽ thiếu mất một ngôi sao được hàng triệu người yêu mến.

Người hâm mộ cảm thấy may mắn vì Lee Min Ho đã không theo nghiệp đã bóng

Jeon Ji Hyun: Tiếp viên hàng không

Khi còn trẻ, Jeon Ji Hyun mơ ước trở thành tiếp viên hàng không và được du lịch khắp thế giới. Thế nhưng sau một chuyến bay đáng sợ, cô nàng đã nhanh chóng từ bỏ ước mơ này. Năm 16 tuổi, một người bạn đã giới thiệu Jeon Ji Hyun với một nhiếp ảnh gia và sự nghiệp người mẫu của cô bắt đầu từ đây.

Sau bộ phim điện ảnh "cô nàng ngổ ngáo" đóng cặp cùng Cha Tae Hyun vào năm 2001, tên tuổi của Jeon Ji Hyun lên như "diều gặp gió", nổi tiếng khắp châu Á. Mặc dù đã hoạt động hơn 20 năm và đã lập gia đình nhưng Jeon Ji Hyun vẫn là một trong những cái tên đình đám nhất xứ Hàn, luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả.

Jeon Ji Hyun gia nhập làng giải trí năm 16 tuổi sau khi từ bỏ ước mơ trở thành tiếp viên hàng không

