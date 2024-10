Ngày 31-10, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Thành Lộc (27 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (27 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu) để điều tra làm rõ hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Lê Thành Lộc

Trước đó, khoảng 14 giờ 40 phút ngày 24-10, lực lượng Công an huyện Tân Châu phối hợp Công an xã Tân Hiệp kiểm tra tại nhà đối tượng Lộc, bắt quả tang đối tượng này đang bán 1 đoạn ống hút nhựa bên trong có chứa chất ma túy tổng hợp cho con nghiện. Qua khám xét, công an thu giữ thêm 1 bịch ni lông bên trong chứa ma túy; 1 dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều đồ vật liên quan khác.

Nguyễn Văn Linh tại cơ quan công an

Qua test nhanh đối tượng trên cho kết quả dương tính với ma tuý.

Điều tra cho thấy đối tượng Lộc có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án tàng trữ ma tuý. Thời gian gần đây, Lộc thường đi đến khu vực TP Tây Ninh mua ma túy về nhà phân nhỏ bán lại cho những người nghiện để kiếm lời. Lộc cũng là đối tượng nghiện ma tuý.

Tiếp đó, vào khoảng 14 giờ ngày 27-10, tại ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, công an phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Linh điều khiển xe máy cầm theo cây rựa nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, Công an xã Tân Đông phát hiện trong ốp lưng điện thoại của Linh đang cất giữ một đoạn ống hút được hàn kín 2 đầu, bên trong chứa tinh thể rắn nghi là ma túy.

Công an xã Tân Đông tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật và bàn giao đối tượng Linh cho Công an huyện Tân Châu thụ lý.

Qua test nhanh đối với Linh cho kết quả dương tính với ma tuý.

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận được một người đàn ông nhờ đi đến khu vực Tân Đông, huyện Tân Châu mua 1 tép ma túy sẽ trả công là 200.000 đồng. Sau khi mua xong, Linh không gặp người đàn ông đó để đưa ma túy nên cất vào ốp lưng điện thoại của mình. Sang ngày hôm sau, do có mâu thuẫn với một người đàn ông khác ở chợ Tân Đông, Linh mua cây rựa mang từ xã Tân Hiệp chạy đến khu vực chợ Tân Đông để giải quyết mâu thuẫn thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Được biết, đối tượng Linh có 1 tiền án về tội giao cấu với người dưới 16 tuổi.