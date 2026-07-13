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Bất ngờ với giá vàng đầu tuần

Phan Trang
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Giá vàng trong nước sáng 13/7 đồng loạt điều chỉnh giảm tại hầu hết các thương hiệu, có nơi mất tới 1,2 triệu đồng/lượng chỉ sau hai ngày.

Bất ngờ với giá vàng đầu tuần - Ảnh 1.

Khảo sát sáng 13/7 cho thấy, giá vàng miếng tại SJC, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, cùng được niêm yết ở mức 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng ở mức 145 - 149,9 triệu đồng/lượng, có giá bán cao nhất thị trường.

Trong khi đó, Mi Hồng giảm mạnh hơn, mất 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,3 - 148 triệu đồng/lượng, cao nhất chiều mua và thấp nhất chiều bán trong nhóm khảo sát. Ngọc Thẩm giao dịch vàng miếng ở mức 145,5 - 148,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch vàng nhẫn ở mức 144 - 148 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu này đồng loạt giảm 1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng, cao nhất chiều bán trong các thương hiệu khảo sát.

Trong khi đó, Mi Hồng giao dịch vàng nhẫn ở mức 146,3 - 148 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng, dẫn đầu về giá mua. Riêng Ngọc Thẩm niêm yết vàng nhẫn ở mức 133 - 136,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng mỗi lượng, thấp nhất trong nhóm khảo sát.

Bất ngờ với giá vàng đầu tuần - Ảnh 2.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay. Ảnh: BTMH.

Sáng 13/7, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.077 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng đi xuống khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì lãi suất ở mức cao lấn át tác động hỗ trợ từ đồng USD suy yếu và các rủi ro địa chính trị mới tại eo biển Hormuz.

Tuần này, thị trường sẽ dồn sự chú ý vào báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh cùng những diễn biến mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Nếu CPI thấp hơn dự báo, áp lực từ lợi suất thực có thể hạ nhiệt, tạo điều kiện để giá vàng quay lại vùng kháng cự 4.180-4.200 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá dầu tăng mạnh, lo ngại lạm phát sẽ gia tăng, củng cố khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Dù triển vọng ngắn hạn chưa mấy tích cực, lực mua từ các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục là yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng.

Công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng có các giao dịch nhận tiền chuyển khoản sau đây


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giá vàng

Doji

Cục Dự trữ liên bang Mỹ

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