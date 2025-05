Bất ngờ với câu trả lời của đơn vị thu hồi drone bị rơi sau sự cố

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thái, đơn vị đối tác của ban tổ chức trình diễn drone show tối 30-4, cho biết đội ngũ đang thu hồi drone (thiết bị bay không người lái) bị rơi. Hiện chưa có con số thống kê cụ thể.



Ông Thái cũng cho biết thông tin liên quan đến nộp lại drone nếu người dân nhặt được đã chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Phóng viên hỏi người dân cần lưu ý gì khi nhặt và nộp lại drone vì chưa có kênh thông tin chính thức, ông Thái nói đã có hướng dẫn nhưng không nói qua kênh nào.

Liên quan đến việc thu hồi drone, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết nhờ hỗ trợ tìm lại drone bị thất lạc.

Cộng đồng mạng kêu gọi hỗ trợ thu hồi drone

Trước đó, tối 30-4, nhiều người dân có mặt tại trung tâm TP HCM, nhất là khu vực bến Bạch Đằng (quận 1), để xem trình diễn drone. Nhưng chỉ sau vài phút bay, hàng loạt drone gặp trục trặc kỹ thuật và rơi khỏi đội hình, khiến màn trình diễn không thể tiếp tục.

Đến sáng 1-5, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cho biết thành phố sẽ không trình diễn 10.500 thiết bị bay drone vào tối cùng ngày.

Theo kế hoạch ban đầu, tối 1-5, lúc 20 giờ 30 phút đến 20 giờ 45 phút sẽ trình diễn 10.500 drone chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025). Tuy nhiên, thành phố đã thay đổi kế hoạch, trình diễn ngay trong tối 30-4.

Đáng chú ý, trong buổi trình diễn tối 30-4, do nhiễu sóng diện rộng, có khả năng mất an toàn khi bay, để bảo đảm an toàn bay, đơn vị tổ chức quyết định dừng bay và thu hồi drone.