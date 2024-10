Bất ngờ việc làm ăn của nhà sản xuất 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Công ty CP Tập đoàn Yeah 1 (mã chứng khoán: YEG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu đạt hơn 345 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất của Yeah 1 kể từ quý IV/2020.

Trong quý III, chi phí tài chính của công ty tăng 37%, lên khoảng 10 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 75% lên hơn 7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp gấp 2,5 lần, lên hơn 39 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý III của YEG đạt hơn 34 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng mức tăng 968%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Yeah 1 ghi nhận doanh thu đạt hơn 629 tỷ đồng (tăng hơn 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng tăng 148%), lợi nhuận sau thuế đạt gần 56 tỷ đồng (tăng 351% so với cùng kỳ năm ngoái). Như vậy, công ty đã hoàn thành được 78,6% kế hoạch cả năm về doanh thu và 85,7% kế hoạch về lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm ngày 30/9, tổng tài sản của Yeah1 tăng 30% so với hồi đầu năm, lên 2.423 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng từ 1.383 tỷ đồng, lên 1.434 tỷ đồng. Nợ phải trả của công ty ở mức 988 tỷ đồng, chiếm gần 41% tổng nguồn vốn của Yeah1.

Công ty CP Tập đoàn Yeah1 đạt lợi nhuận sau thuế hơn 34 tỷ đồng trong quý III/2024, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng mức tăng 968%. Ảnh: VnEconomy.

Theo giải trình từ phía Yeah 1, lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng hơn 968% chủ yếu do doanh thu quý III/2024 của công ty tăng trưởng 209% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đến sự gia tăng về lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế.

Đáng chú ý, quý III năm nay là giai đoạn Yeah 1 tập trung sản xuất chương trình truyền hình thực tế “ Anh trai vượt ngàn chông gai ”. Chương trình đã gây sự chú ý và tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng người yêu nhạc Việt, thu hút nhiều thương hiệu lớn tài trợ cho chương trình.

Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ phiên bản gốc Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Đây là một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc được phát sóng trên kênh VTV3 và Youtube từ ngày 29/6. Chương trình do Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty 1Production (thuộc Yeah1) thực hiện.

Theo số liệu từ Kantar Media Việt Nam, trong các chương trình giải trí của Đài truyền hình Việt Nam trong khung giờ 20-23h từ thứ Hai đến Chủ nhật, chỉ số lượt xem trung bình của Anh trai vượt ngàn chông gai tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ hầu hết giữ vị trí số 1 trên VTV3. Nhiều tập và nhiều tiết mục của chương trình đã lọt top 1 trending music trên nền tảng Youtube. Concert diễn ra ngày 19/10, Yeah 1 đã bán hết 20.000 vé chỉ trong 30 phút mở bán.