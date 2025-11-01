Bất ngờ về hơn 500 lượng vàng 'Hậu Pháo' đang xin bán

Viện kiểm sát Quân sự Trung ương vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu và 8 người khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Theo cáo trạng, cơ quan tố tụng đã ra quyết định tạm giữ 1.422 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên các tổ chức, cá nhân liên quan vụ án; tạm giữ 1 xe ô tô Mercedes S600 biển kiểm soát 88A-268.68 đăng ký tên Tập đoàn Phúc Sơn; tạm giữ 501 lượng kim loại màu vàng thu giữ của Nguyễn Văn Hậu.

Giá vàng miếng SJC niêm yết 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Quá trình giải quyết vụ án, viện kiểm sát ghi nhận đề nghị của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn về việc bán 501 lượng vàng để nộp 60 tỷ đồng khắc phục hậu quả, do đó viện kiểm sát quyết định trả số vàng này cho Nguyễn Văn Hậu.

Chiều 31/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng. Như vậy, nếu bán ra 501 lượng vàng miếng sẽ thu về hơn 73,3 tỷ đồng.

Nếu bán ra vào lúc giá vàng lên đỉnh vàng miếng SJC cách đây 2 tuần mức 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng mua - bán thì 501 lượng vàng trị giá lên tới gần 77 tỷ đồng.

Nếu bán trên thị trường “chợ đen”, 501 lượng vàng của "Hậu Pháo" có thể lên đến hơn 82 tỷ đồng thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, cuối tháng 2/2024, thời điểm khởi tố vụ án, giá vàng miếng SJC chỉ ở mức 76,8-79 triệu đồng/lượng mua - bán . Ở thời điểm đó, số vàng miếng của "Hậu Pháo" nếu bán đi chỉ đạt khoảng 38,5 tỷ đồng.

Thời gian gần đây, trong nhiều vụ án khởi tố, cơ quan chức năng cũng tạm thu giữ lượng tài sản bằng vàng rất lớn. Đơn cử như trong vụ án Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech), cơ quan công an đã tạm giữ, phong tỏa 597 lượng vàng. Nếu quy đổi theo giá vàng hiện nay, số vàng này trị giá hơn 87,4 tỷ đồng.