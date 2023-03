Bất ngờ vào top 2 tìm kiếm của Google, F88 là công ty như thế nào?

Tính đến 15h ngày 6/3, từ khóa liên quan đến công ty F88 xếp sau các từ hoặc chủ đề lời chúc 8/3 (trên 10 nghìn lượt tìm kiếm) và Cody Gakpo (trên 5 nghìn lượt tìm kiếm). Còn đến 17h cùng ngày, từ khóa liên quan đến F88 đã lên vị trí thứ hai, trên tên cầu thủ nổi tiếng, với hơn 10 nghìn lượt tìm kiếm.

Việc "nóng" bất ngờ trên Google này có thể liên quan đến việc trụ sở của F88 và nhiều chi nhánh của doanh nghiệp này tại TP.HCM hôm nay bị Phòng Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM, Công an quận Gò Vấp khám xét khẩn cấp. Theo thông tin từ VOV, nguyên nhân việc khám xét là để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Cũng theo VOV, Công ty F88 chuyên cho vay với quy mô lớn. Thời gian qua, các nhân viên thu hồi nợ đã đe dọa người vay, có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.

Trên website chính thức của công ty, F88 tự giới thiệu doanh nghiệp này thành lập năm 2013, "với mong muốn thay đổi cách tiếp cận tài chính, giúp người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn bằng việc cung cấp dịch vụ nhanh chóng - dễ dàng - minh bạch."

"Coi khách hàng là trọng tâm, F88 luôn đặt sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên số 1 trong mọi suy nghĩ và hành động mang tới dịch vụ tiện ích tài chính tốt nhất và đáp ứng mọi nhu cầu tài chính của các đối tượng khách hàng", website của doanh nghiệp viết.

Cũng trên website, F88 cho biết họ đang kinh doanh dịch vụ cho vay siêu nhanh bằng ô tô - đăng ký ô tô, xe máy - đăng ký xe máy, điện thoại, laptop... Cùng đó là cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích tài chính khác như bảo hiểm, chuyển tiền, chi hộ, thu hộ tiền điện, nước, Internet…

"Với lợi thế nguồn vốn lớn từ sự đầu tư của các quỹ đầu tư tài chính uy tín trên thế giới như Mekong Capital và Granite Oak, F88 là địa chỉ tin cậy được hầu hết các đối tượng khách hàng lựa chọn để tiếp cận tài chính siêu nhanh - siêu dễ - siêu khủng khi có nhu cầu vay tiền thông qua hệ thống phòng giao dịch trên toàn quốc", doanh nghiệp tự viết.

Trong năm nay, F88 đặt mục tiêu là tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính số 1 Việt Nam, sở hữu 1000 phòng giao dịch trên 63 tỉnh thành phố lớn trên toàn quốc.

Cách đây vài hôm, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (F88) thông báo đã huy động thành công khoản đầu tư 50 triệu USD (tương đương 1.185 tỷ đồng) trong vòng gọi vốn Series C với hai nhà đầu tư chính là Quỹ Việt Nam – Oman (VOI) và Quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV).

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc F88, khi đó cho biết: "Năm 2022, F88 đã được Trung tâm Tài chính Toàn diện (Center for Financial Inclusion – trước đây là The Smart Campaign) xếp hạng và cấp chứng chỉ bảo vệ khách hàng ở mức cao nhất trong giai đoạn 2022-2025. Chúng tôi là một trong số ít các công ty tư nhân trong lĩnh vực kinh doanh cho vay tiêu dùng vi mô có thể đáp ứng các tiêu chí đầu tư nghiêm ngặt của VOI và MEF IV về tác động xã hội bên cạnh các tiêu chí khác".

Lãnh đạo F88 nói tiếp: "Chúng tôi tin rằng việc có cả hai nhà đầu tư sẽ là nền tảng giúp chúng tôi đảm bảo việc mở rộng nhanh song hành cùng chất lượng dịch vụ tuyệt vời trong những năm tới. Chúng tôi theo đuổi một nền văn hóa học tập, trao quyền cho các bạn chuyên viên trẻ, có năng lực để giúp đỡ họ phát triển sự nghiệp".

F88 có 800 điểm bán trên toàn quốc, lãi hàng chục tỷ đồng

Hiện chuỗi này đang trong giai đoạn phát triển 5 năm từ 2020 đến 2025 và hướng tới mục tiêu đơn vị cung cấp tài chính cá nhân đa kênh.

F88 cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân dựa trên các kênh như mạng lưới phòng giao dịch, kênh đối tác, kênh số. Trong đó kênh mạng lưới phòng giao dịch sẽ trở thành trụ cột chính cho hai kênh còn lại. Còn với kênh số thì bên này đặt mục tiêu đến năm 2025 đặt mục tiêu từ giao dịch thứ 2 khách hàng giao dịch trực tuyến. Ba mảng dịch vụ được phát triển là cho vay cầm cố, phân phối bảo hiểm, thanh toán.

Sau gần 10 năm phát triển, hiện F88 là chuỗi cầm đồ, cho vay tiền lớn nhất nước, với hơn 800 cửa hàng và điểm bán hàng trên toàn quốc.

Theo báo cáo tài chính năm 2019 và 2020, F88 ghi nhận lãi hơn 16,6 tỷ đồng trong năm 2019. Sang năm 2020, số lãi sau thuế tăng mạnh lên hơn 44,8 tỷ đồng. Cùng đó, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ hơn 251,69 tỷ đồng năm 2019 lên hơn 434 tỷ đồng trong năm 2020.

Theo thông tin được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố, F88 hiện có vốn điều lệ gần 407 tỷ đồng. Từ năm 2019 đến nay, F88 có 32 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn. Tuy nhiên, đến nay chỉ còn 7 lô trái phiếu đang lưu hành với giá trị phát hành là 970,9 tỷ đồng. Các lô trái phiếu do F88 phát hành có lãi suất từ 11,5 đến 12%/năm và trả lãi 3 tháng/lần.

Trước khi trụ sở và hàng loạt chi nhánh tại TP.HCM bị khám xét khẩn cấp, đầu tháng 2 vừa qua, nhiều điểm kinh doanh của F88 tại Thanh Hóa đã bị phạt hành chính với tổng số tiền 108 triệu đồng.