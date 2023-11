Bất ngờ trước độ chịu chi của fan Việt, nhóm nhạc đình đám Westlife tổ chức thêm một đêm diễn

Sau đợt sold out vé thần tốc cho đêm diễn ngày 22/11, rất nhiều khán giả chưa mua được vé đã bày tỏ mong muốn được tham gia đêm nhạc. Trước những phản hồi tích cực từ người hâm mộ, BTC đã trao đổi với đại diện nhóm nhạc Westlife và đã đạt được thỏa thuận bổ sung thêm 1 đêm diễn vào ngày 21/11.

Bà Đỗ Thu Giang, đại diện AMO - Đơn vị tổ chức đêm diễn của Westlife tại Việt Nam hứng khởi khi đạt được thỏa thuận này: "Đây không chỉ là thử thách, mà còn là niềm hạnh phúc, khi chúng tôi thấy sự phấn khích và yêu mến mà khán giả dành cho Westlife. Toàn bộ vé đã được bán hết chỉ trong 4h, và chúng tôi biết rằng, chúng tôi cần phải làm gì đó.

Ngay lập tức, chúng tôi đã bắt tay vào trao đổi, đàm phán cùng ban nhạc, và quả thật, sự kiên trì đã mang lại thành quả. Đêm diễn thêm vào ngày 21/11 sẽ là món quà dành tặng cho những trái tim yêu âm nhạc. Hy vọng khán giả Việt Nam sẽ được thưởng thức hai đêm nhạc hội xứng đáng với sự chờ đợi suốt thời gian qua."

The Wild Dreams Tour là tour lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của Westlife

Giá vé và vị trí các khu vực ngồi trong đêm diễn của Westlife ngày 21/11 duy trì không thay đổi so với đêm biểu diễn ngày 22/11. BTC cũng lưu ý để đảm bảo tính hợp lệ của vé, khán giả chỉ mua vé qua kênh chính thức là ticketbox.vn hoặc ứng dụng Ticketbox. BTC và Ticketbox không chịu trách nhiệm về các giao dịch bên ngoài hệ thống chính.

The Wild Dreams Tour không chỉ thể hiện sức hút tại Việt Nam mà ở quy mô toàn cầu, các "chàng trai miền Tây" cũng phải liên tục bổ sung thêm các đêm diễn tại mỗi thành phố họ đi qua. The Wild Dreams Tour qua đó cũng chính thức trở thành tour lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của Westlife với 99 đêm diễn tính đến thời điểm hiện tại, đánh bại Where Dreams Come True Tour năm 2001 (82 đêm diễn). Như một làn sóng siêu nhiệt, The Wild Dreams Tour của Westlife đang "làm mưa làm gió" tại châu Á. Trước khi đặt chân đến Việt Nam, nhóm nhạc sẽ chinh phục khán giả tại Taipei và Macau.

Sự kiện này không chỉ nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng fan hâm mộ Westlife tại Việt Nam, mà còn tạo ra một làn sóng phấn khích lan rộng trên các nền tảng truyền thông xã hội. Poster thông báo đêm diễn của Westlife đã chạm con số "khủng" thu hút gần 50.000 lượt tương tác chỉ trong một đêm. Chủ đề "The Wild Dreams Tour – All The Hits" nhanh chóng leo lên vị trí thứ 5 trên BXH SocialTrend Ranking với 21,30 nghìn lượt thảo luận và 85,82 nghìn lượt tương tác. Tại đêm diễn 22/11, chỉ sau hơn 4 tiếng đồng hồ, toàn bộ các hạng vé với 15 nghìn khán giả đều được bán hết. Theo dự đoán, tình hình bán vé của đêm bổ sung 21/11 cũng sẽ không hề kém cạnh đêm đầu tiên và cũng sẽ sớm sold-out trong hôm nay. Như vậy, 2 đêm diễn sắp tới của Westlife tại SVĐ Thống Nhất trong 2 đêm 21 và 22/11 sẽ thu hút gần 30 nghìn khán giả.

Có thể thấy, "The Wild Dreams Tour - All The Hits" tạo nên một cơn sốt khi loạt hạng vé đã "sold out". Trên các trang, hội nhóm, đêm nhạc trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi. Phần lớn khán giả đều bày tỏ sự mong đợi, háo hức trước một bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp quốc tế. Điều này, hoàn toàn dễ hiểu bởi thực tế, việc được thưởng thức một đêm nhạc đỉnh cao với nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu thế giới không phải là thường gặp.

Chỉ còn vài tuần nữa thôi, TP. Hồ Chí Minh sẽ chứng kiến màn trình diễn hoành tráng từ những chàng trai Ireland. Hãy sẵn sàng để cùng Westlife "cháy" hết mình trong đêm nhạc siêu "hot" này!

Giá bán các hạng vé và sơ đồ trong concert tại Việt Nam