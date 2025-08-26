Bất ngờ trước cuộc sống hiện tại của em gái Angela Phương Trinh

Angela Phương Trinh từng là ngôi sao nhí, được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở tuổi trưởng thành. Tuy vậy, thay vì ghi dấu với những tác phẩm nghệ thuật, cô lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều vì những chiêu trò, phát ngôn gây sốc. Sau một thời gian ở ẩn, sao phim Người mẹ nhí tái xuất với hình ảnh nam tính, cơ bắp cuồn cuộn khiến nhiều người choáng váng.

Trong khi đó, Phương Trang - em gái Angela Phương Trinh cũng từng vướng không ít ồn ào trong quá khứ. Nhưng hình ảnh của cô trong thời điểm hiện tại mới khiến nhiều người ngỡ ngàng. Được biết, Phương Trang ngày nào giờ đã thoát mác girl phố.

Phương Trang gây bất ngờ với hình ảnh gái ngoan, nữ tính.

Cô thay chị gái theo đuổi sự nghiệp tu tập, lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người. Em gái Angela Phương Trinh nhận được nhiều thiện cảm khi xuất hiện với những bộ trang phục nền nã, kín đáo. Đến nay, Phương Trang đã ăn chay được 8 năm và dự định áp dụng chế độ ăn uống không thịt động vật suốt đời.

Cô chia sẻ trong một clip: "Sau này học Phật thì em lại biết được mình phải biết đủ vì khi em biết đủ thì em nhìn ở đâu em cũng thấy đủ hết. Bây giờ, em bước ra đường, em không còn tiền nữa, em không có gì hết. Nhưng nếu em biết đủ, em vẫn hạnh phúc vì điều đó."

Phương Trang cho biết thêm, mỗi ngày của cô bắt đầu từ 6 giờ sáng. Cô sẽ dành 2-3 tiếng cho chính bản thân mình. Cô muốn ngồi thiền, đọc sách và học tập.

Phương Trang giành nhiều thời gian để thiền định và đọc sách.

Hình ảnh mới mẻ của Phương Trang nhận được nhiều thiện cảm từ cư dân mạng. Trong khi Angela Phương Trinh đang theo hình tượng tomboy hóa, cô ăn mặc, cư xử một ngày càng nam tính hơn. Không những thế, xuất hiện trong những phiên livestream, cô nói năng khá ồn ào, bị soi kém duyên khi ngắt lời người khác.

Angela Phương Trinh ngày càng cơ bắp.

Không những thế, theo chia sẻ của Phương Trang - Angela Phương Trinh đã "cạch mặt" cả gia đình. Thu nhập của gia đình cô cũng suy giảm sau phát ngôn về tu tập của nữ diễn viên. Nhiều người thấy buồn khi Angela Phương Trinh và em gái từng thân thiết nhưng giờ chẳng còn liên quan đến nhau.

Phương Trinh - Phương Trang từng là chị em thân thiết nhưng giờ đã không còn liên quan đến nhau.

Về phía Angela Phương Trinh, cô đã lên tiếng xin lỗi vì những dòng trạng thái gây xôn xao và tạm thời ẩn khỏi mạng xã hội. Sau khi em gái gửi đơn khẩn cầu, nữ diễn viên đăng tải một bức tâm thư, khẳng định mối quan hệ với gia đình vẫn bình thường, chỉ riêng mẹ là người cô không muốn gặp.

Lý do, theo Trinh, bắt nguồn từ việc từng bị mẹ quát mắng cách đây hai năm và tin nhắn sau đó không được hồi đáp. Cô cũng phủ nhận tin đồn nợ nần, khẳng định bản thân vẫn có khả năng chi trả.