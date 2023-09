Bất ngờ trước cách người nước ngoài gọi tên bánh xèo Việt Nam, còn so sánh với một loại bánh ở Pháp

Bánh xèo là một loại bánh nổi tiếng của Việt Nam. Bánh xèo được đổ với lớp bột bên ngoài, bên trong có nhân là tôm, thịt, giá đỗ, được rán màu vàng, đúc thành hình tròn hoặc gấp lại thành hình bán nguyệt. Được biết, cái tên "bánh xèo" bắt nguồn từ âm thanh lúc đổ bánh, bột đổ xuống chảo phát ra tiếng xèo xèo nên mới được gọi như vậy.

Món bánh xèo nổi tiếng của Việt Nam (Ảnh: Kim Điền)

Không chỉ được người dân trong nước yêu thích mà còn hấp dẫn các du khách quốc tế, thậm chí còn có mặt ở một số hàng quán bán món Việt tại nước ngoài. Nhiều du khách quốc tế tới Việt Nam cũng cho bánh xèo vào danh sách những món ăn nhất định phải thử. Không ít người đã tỏ ra thích thú trước món ăn đặc sắc này.

Mới đây, anh chàng YouTuber người Pháp tên Will đã có những chia sẻ rất thú vị khi thưởng thức bánh xèo. Trong 1 clip, anh chàng đặt bánh xèo lên bàn cân cùng với món bánh crepe của Pháp. Có lẽ do cách làm có đôi chút tương đồng (đổ bột thành một lớp mỏng) nên Will đã so sánh như vậy.

Vị khách nước ngoài "đặt lên bàn cân" món bánh xèo và crepe Pháp (Nguồn: Will in Vietnam)

Anh chàng còn đề cập đến mức giá của crepe Pháp, dù không nói giá bánh xèo Việt Nam nhưng có thể thấy nếu so sánh giá thì bánh xèo rẻ hơn nhiều (Nguồn: Will in Vietnam)

Điều đáng chú ý hơn cả chính là những cảm nhận của anh chàng người Pháp này về món bánh xèo. Will liên tục có những biểu cảm ngạc nhiên xen lẫn thích thú khi được hướng dẫn cuốn bánh xèo. Điều khiến anh để tâm hơn cả có lẽ chính là bánh xèo được ăn chung với nhiều loại rau, mà theo anh chàng nói là rất tươi, ăn như vậy thì rất ngon và tốt cho sức khoẻ.

Vị khách nước ngoài này tỏ ra rất thích thú khi ăn món bánh xèo (Nguồn: Will in Vietnam)

Bên cạnh đó, Will còn chia sẻ rằng: "Bây giờ mới biết người ta gọi bánh xèo vì tiếng kêu khi làm bánh". Thế mới thấy, ẩm thực Việt Nam có quá nhiều điều thú vị, không chỉ ở hương vị món ăn mà còn những ý nghĩa xung quanh chúng mà đôi khi, cả người Việt cũng chưa chắc đã khám phá hết.