Bất ngờ trong VQG Chư Mom Ray: "Báu vật" quý hiếm lộ diện, được pháp luật Việt Nam bảo vệ mức cao nhất

Thông tin từ Ban quản lý Vườn quốc gia cho biết, trong quá trình kiểm tra dữ liệu bẫy ảnh, các cán bộ đã phát hiện hình ảnh rõ nét của loài rái cá trong môi trường tự nhiên. Sự hiện diện của chúng được ghi nhận bằng hình ảnh tại khu vực, đánh dấu tín hiệu tích cực cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo đại diện Vườn quốc gia, các cá thể rái cá xuất hiện với thể trạng khỏe mạnh, di chuyển nhanh nhẹn dưới tán rừng vào ban ngày. Điều này cho thấy môi trường sống tại đây vẫn duy trì được điều kiện phù hợp cho các loài động vật hoang dã quý hiếm sinh tồn và phát triển.

Rái cá là loài thuộc nhóm IB theo quy định tại Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT, được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức cao nhất. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán hay vận chuyển trái phép loài này đều bị nghiêm cấm và có thể bị xử lý hình sự.

Loài rái cá qua bẫy ảnh.

Trong tự nhiên, rái cá là loài động vật thông minh, sống theo bầy đàn hoặc nhóm gia đình, gắn liền với hệ sinh thái sông nước. Tuy nhiên, quần thể rái cá đang suy giảm nghiêm trọng do nạn buôn bán thú cưng trái phép, khai thác lông thú, cùng với sự suy thoái môi trường sống và cạn kiệt nguồn thức ăn. Sự xuất hiện trở lại của loài này tại Chư Mom Ray vì thế mang ý nghĩa đặc biệt trong bảo tồn.

Tại Việt Nam, hiện ghi nhận 4 loài rái cá gồm: rái cá vuốt nhỏ châu Á, rái cá lông mượt, rái cá mũi lông và rái cá Á – Âu. Chúng chủ yếu ăn cá, cua và có tập tính bảo vệ lãnh thổ mạnh mẽ, đặc biệt với các nhóm ngoài gia đình.

Các chuyên gia nhận định, kết quả này không chỉ khẳng định hiệu quả của công tác tuần tra, giám sát bằng công nghệ mà còn là cơ sở quan trọng để tiếp tục xây dựng các giải pháp bảo tồn, phục hồi sinh cảnh và nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ động vật hoang dã.

Trong bối cảnh nhiều loài quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, mỗi ghi nhận mới như tại Vườn Quốc gia Chư Mom Ray đều mang ý nghĩa cảnh báo và hy vọng: bảo tồn không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn là cơ hội để phục hồi những giá trị tự nhiên đang dần mai một.