Bất ngờ số lượng người Việt gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng trong năm qua

Chiều 24/2, Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện đã họp lần thứ ba nhằm đánh giá kết quả triển khai Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2020–2025 và định hướng cho giai đoạn 2026–2030.

Theo báo cáo tại phiên họp, sau hơn 5 năm triển khai, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực, với 6/6 mục tiêu cụ thể hoàn thành đúng định hướng và 6/9 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đáng chú ý, tỷ lệ người trưởng thành có tài khoản thanh toán tại ngân hàng đạt 86,97%, trong khi 33% người trưởng thành có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng trong 12 tháng qua.

Bên cạnh đó, thanh toán không dùng tiền mặt tăng trưởng mạnh, với số lượng giao dịch bình quân tăng 58,86% mỗi năm; khoảng 290.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tại các tổ chức tín dụng; 71% người trưởng thành có thông tin lịch sử tín dụng trong hệ thống của Ngân hàng Nhà nước. Dư nợ tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn đạt khoảng 24% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Tuy nhiên, vẫn còn 3/9 chỉ tiêu chưa hoàn thành, gồm tỷ lệ chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng trên 100.000 người trưởng thành; tỷ lệ xã có điểm cung ứng dịch vụ tài chính; và doanh thu phí bảo hiểm trên GDP mới đạt khoảng 2%.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo đề xuất xây dựng Chiến lược tài chính toàn diện giai đoạn 2026–2030 với mục tiêu hình thành hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn, bao trùm, đảm bảo mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận dịch vụ tài chính một cách bình đẳng.

Theo định hướng của Chính phủ, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu 95% dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch, ít nhất 30% người trưởng thành gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng, và ít nhất 300.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa có dư nợ tín dụng.

Cùng với đó, giá trị thanh toán không dùng tiền mặt được đặt mục tiêu gấp 30 lần GDP; tỷ lệ người trưởng thành có thông tin tín dụng đạt tối thiểu 75%; tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn chiếm khoảng 25% tổng dư nợ; và doanh thu ngành bảo hiểm đạt khoảng 3,3 – 3,5% GDP.