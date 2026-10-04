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Bất ngờ sang Việt Nam để... chăn vịt, nữ DJ xinh đẹp khiến fan được một phen "cười bò" thích thú

Thế Anh
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Bộ ảnh du lịch mới lạ của cô nàng DJ này đang thu hút sự chú ý lớn.

Lại thêm một nữ DJ "phải lòng" Việt Nam

Thời gian gần đây, Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn hàng đầu khu vực Châu Á. Không chỉ thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế thông thường, dải đất hình chữ S còn trở thành tọa độ dừng chân yêu thích của đông đảo các hot girl, người mẫu và KOLs nổi tiếng trên toàn cầu. Những bãi biển thơ mộng, danh lam thắng cảnh tráng lệ cùng nền ẩm thực phong phú liên tục phủ sóng trên mạng xã hội qua những thước phim check-in lung linh.

DJ Zoe So gây sốt với Bộ ảnh chăn vịt thú vị tại Việt Nam năm 2026 - Ảnh 1.

Điển hình mới đây nhất, cô nàng DJ Zoe So xinh đẹp và quyến rũ đến từ Trung Quốc đã trở thành tâm điểm chú ý khi chọn Việt Nam làm điểm dừng chân cho chuyến du lịch sinh nhật đặc biệt của mình. Khác hẳn với số đông những gương mặt đình đám thường chuộng kỳ nghỉ sang chảnh tại resort năm sao hay những bữa tiệc sôi động nơi phố thị náo nhiệt, Zoe So lại lựa chọn cho mình một hành trình trải nghiệm vô cùng độc đáo.

DJ Zoe So gây sốt với Bộ ảnh chăn vịt thú vị tại Việt Nam năm 2026 - Ảnh 2.

Ghé thăm mảnh đất Đà Nẵng và những vùng lân cận, nữ DJ quyết định tìm về một vùng quê mộc mạc, yên bình. Tại đây, cô nàng thả mình vào khung cảnh làng quê thanh bình có đàn bò thong dong gặm cỏ, có bầy vịt ríu rít quanh sân, được thưởng thức những món ăn dân dã, thơm ngon và tận hưởng cảm giác thư thả, lắng đọng hiếm có.

Một góc Việt Nam rất khác qua bộ ảnh của nữ DJ

DJ Zoe So gây sốt với Bộ ảnh chăn vịt thú vị tại Việt Nam năm 2026 - Ảnh 3.

Sự khác biệt rõ nét nhất trong chuyến đi của Zoe So chính là cách cô hòa nhập với nhịp sống bản địa. Thay vì những bộ trang phục diễn bốc lửa trên sân khấu âm nhạc hay những bức hình tạo dáng kiêu kỳ trong quán bar thời thượng, nữ DJ xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, diện chiếc đầm duyên dáng nhưng tay lại cầm xô thức ăn rộn ràng đi chăn vịt, vui vẻ dạo quanh chuồng trại thôn quê.

DJ Zoe So gây sốt với Bộ ảnh chăn vịt thú vị tại Việt Nam năm 2026 - Ảnh 4.

Khoảnh khắc cô nàng nở nụ cười tươi tắn bên đàn vịt, đàn bò, hay hào hứng trải nghiệm những công việc thường nhật của người nông dân như cho vật nuôi ăn, thăm thú đồng cỏ đã tạo nên sự tương phản đầy thú vị và đáng yêu. Vẻ đẹp ngọt ngào của nữ thần tượng kết hợp cùng khung cảnh làng quê chân chất tạo nên một bức tranh vừa hài hước, vừa gần gũi và đầy sức sống.

DJ Zoe So gây sốt với Bộ ảnh chăn vịt thú vị tại Việt Nam năm 2026 - Ảnh 5.

Chính nét mộc mạc và nguồn năng lượng tích cực này đã khiến cộng đồng mạng cùng người hâm mộ vô cùng thích thú. Hàng loạt bình luận tương tác rôm rả dưới bài đăng của Zoe So, bày tỏ sự ngạc nhiên xen lẫn phấn khích khi thấy thần tượng sang tận Việt Nam chỉ để "chăn bò, nuôi vịt". Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng hành động của cô nàng không chỉ đem lại tiếng cười vui vẻ mà còn thể hiện tình cảm chân thành, tự nhiên đối với đời sống văn hóa Việt.

DJ Zoe So gây sốt với Bộ ảnh chăn vịt thú vị tại Việt Nam năm 2026 - Ảnh 6.

Có thể thấy, chuyến đi của Zoe So không đơn thuần là một kỳ nghỉ dưỡng xả stress mà còn mang đến một góc nhìn rất mới mẻ, ấm áp về du lịch Việt Nam. Đôi khi, nét quyến rũ níu chân bạn bè quốc tế không nằm ở những điều xa hoa, mà bắt nguồn từ chính sự yên bình nơi đồng quê, nụ cười hiền hậu của con người và những khoảnh khắc đời thường mộc mạc. Bộ ảnh đáng yêu của nàng DJ xinh đẹp chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời, thôi thúc thêm nhiều du khách quốc tế tìm về với vẻ đẹp thanh bình và nguyên bản của đất nước chúng ta.

Nam NSƯT là "ông hoàng cải lương" đình đám một thời đi bán phở ở đường Sư Vạn Hạnh, TP.HCM
Tags

zoe

DJ

Du lịch Việt Nam

làng quê

chăn vịt

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