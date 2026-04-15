Bất ngờ: Novaland trả lương cao hơn Vingroup chục triệu/người mỗi tháng

2025 tiếp tục là một năm biến động đối với thị trường bất động sản, nhưng với Novaland đây lại là thời điểm đánh dấu sự "hồi sinh" sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện. Sau hơn ba năm kiên trì, Novaland hiện đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất, khôi phục nhịp độ thi công tại các dự án trọng điểm và dần củng cố lại niềm tin nhà đầu tư.

Dù vẫn trong quá trình phục hồi, Novaland tiếp tục duy trì chính sách đãi ngộ ở mức cao. Theo báo cáo, mức lương bình quân năm 2025 đạt khoảng 34 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 3 triệu đồng so với năm trước.

Song song với đó, quy mô nhân sự của Novaland cũng ghi nhận tăng nhẹ. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp có 1.219 nhân viên, tăng 126 người so với năm trước. Tuy nhiên, nếu so với năm 2020, lực lượng lao động hiện tại vẫn giảm gần một nửa.

Về mức thu nhập của Novaland, dù thấp hơn so với giai đoạn đỉnh cao song vẫn được đánh giá khá cao khi đặt trong mặt bằng chung của thị trường.

Đáng chú ý, mức thu nhập bình quân của nhân sự Novaland cao hơn khoảng 10 triệu đồng so với mức trung bình tại Vingroup, hiện ở khoảng 24,4 triệu đồng/người/tháng, với quy mô nhân sự hơn 104.000 người tính đến cuối năm 2025.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Novaland dần phục hồi hoạt động. Doanh nghiệp tập trung củng cố nền tảng tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và tháo gỡ các vướng mắc pháp lý tại nhiều dự án. Đồng thời, tiến độ thi công được đẩy mạnh, ưu tiên hoàn thiện và bàn giao sản phẩm cho khách hàng nhằm cải thiện dòng tiền và khôi phục niềm tin từ thị trường.

Về kết quả kinh doanh, dù tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 6.966 tỷ đồng (giảm 23% so với năm 2024), nhưng lợi nhuận sau thuế đã có bước lội ngược dòng ngoạn mục. Từ trạng thái thua lỗ ở kỳ trước, Novaland ghi nhận lãi khoảng 1.861 tỷ đồng trong năm 2025. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng từ việc hoàn nhập và điều chỉnh các khoản trích lập liên quan đến nghĩa vụ tài chính tại dự án Lakeview City trong quý 4.

Bước sang năm 2026, Novaland đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ. Theo kế hoạch dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông vào ngày 23/4/2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 22.715 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2025, đồng thời duy trì lợi nhuận sau thuế ở mức khoảng 1.852 tỷ đồng.

Trong năm nay, trọng tâm của Novaland là ổn định dòng tiền thông qua việc đẩy mạnh bàn giao sản phẩm, với kế hoạch bàn giao hơn 2.600 sản phẩm. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục triển khai bán hàng mới với hơn 2.100 sản phẩm sẵn sàng đưa ra thị trường.

Về dài hạn, Novaland cho biết tổng giá trị dòng tiền tiềm năng từ các dự án đang triển khai đến năm 2030 có thể đạt hơn 470.000 tỷ đồng, tạo nền tảng cho chiến lược phục hồi và phát triển bền vững trong những năm tới.