Ngày 11/3, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Tân Thành đã hỗ trợ người dân hoàn trả số tiền gần 1,3 tỷ đồng cho người chuyển khoản nhầm, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi cho người dân, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp về tinh thần trách nhiệm và trung thực.

Anh Nguyễn Quốc Trường (trú phường Tân Thành, TP.HCM) trình báo công an sau khi nhận số tiền lạ đổ về tài khoản

Trước đó, khoảng 14h ngày 9/3, Công an phường Tân Thành nhận được trình báo của anh Nguyễn Quốc Trường (trú phường Tân Thành, TP.HCM) về việc tài khoản cá nhân của mình bất ngờ nhận được số tiền 1.298.000.000 đồng từ một tài khoản lạ.

Với tinh thần trung thực và trách nhiệm, khi nhận thấy đây không phải là tiền của mình, anh Trường đã đến công an trình báo.

Nhận được tin trình báo, Ban chỉ huy Công an phường Tân Thành đã chỉ đạo làm các thủ tục cần thiết tại chi nhánh Ngân hàng; đồng thời xác minh chủ tài khoản chuyển nhầm tiền để kết nối và hướng dẫn thực hiện những thủ tục chứng minh việc chuyển nhầm và không có mục đích vi phạm pháp luật.

Khoảng 10h ngày 10/3, Công an phường Tân Thành tiến hành mời các bên đến làm việc và hỗ trợ các thủ tục cần thiết để anh Trường hoàn trả số tiền cho chủ sở hữu thuận lợi và đúng quy định.

Với tinh thần trách nhiệm, hết lòng phục vụ Nhân dân, Công an phường Tân Thành đã nhận được các bên có liên quan gửi thư cám ơn; qua đó, lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp trong cuộc sống và hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an TP.HCM trong lòng dân, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua Ba Nhất “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất” của Công an phường Tân Thành.