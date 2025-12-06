Bất ngờ nguồn cơn cán bộ chiếm đoạt 500 triệu đồng tiền cứu trợ lũ lụt

Ngày hôm nay (6/12), thông tin ông Ức Kim Khoan - công chức Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn (Lâm Đồng) bị bắt khẩn cấp để điều tra về tội chiếm đoạt tài sản, khiến dư luận đặc biệt chú ý, theo dõi. Theo thông tin ban đầu thì vào ngày 6/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã chuyển số tiền 550 triệu đồng vào tài khoản Quỹ Cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn để hỗ trợ người dân trên địa bàn khắc phục thiệt hại do mưa lũ và hỗ trợ lực lượng khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Đại Ninh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn giao nhiệm vụ cho ông Ức Kim Khoan phối hợp kế toán rút khoản kinh phí trên để chi cho người dân bị ảnh hưởng và hoàn trả 50 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – khoản hỗ trợ lực lượng khắc phục sạt lở đèo Đại Ninh trước đó đã nhận bằng tiền mặt. Tuy nhiên, sau khi rút tiền, ông Khoan đã tự ý chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố ông Ức Kim Khoan.

Thông tin trên báo Người Lao Động, sự việc được phát hiện trong quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu tại tài khoản Quỹ cứu trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phan Sơn.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, Khoan khai số tiền trên đã được ông sử dụng để trả nợ, đầu tư tiền ảo và tiêu xài cá nhân. Thông tin trên PLO, chỉ sau hai ngày rút tiền, Khoan đã sử dụng hết số tiền trên. Tại cơ quan, Ức Kim Khoan thừa nhận không có khả năng chi trả số tiền đã chiếm đoạt nói trên.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.