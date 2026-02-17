Bất ngờ mùng 1 Tết: Nữ diễn viên biến mất khỏi showbiz suốt 2 năm... nay công khai chồng và con trai 2 tuổi

Ngô Á Hinh là người mẫu kiêm diễn viên hàng đầu showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Từ năm 2023, cô bất ngờ dừng đóng phim, biến mất khỏi ngành giải trí và dừng cập nhật tài khoản mạng xã hội. Đời tư kín bưng của người đẹp này từng là dấu chấm hỏi của giới giải trí xứ Đài. Đến sáng 17/2 (mùng 1 Tết Âm lịch), cô gây bất ngờ công khai chuyện lấy chồng cách đây 2 năm và đã lên chức mẹ.

Nữ diễn viên đăng ảnh bên ông xã trong 1 chuyến đi đến Disneyland. Theo Ngô Á Hinh, con trai cô năm nay trò 2 tuổi. Việc cô lập gia đình có rất ít người biết. Ngày tổ chức đầy tháng cho quý tử đầu lòng vào năm 2024, Ngô Á Hinh chỉ mời bạn thân là người mẫu kiêm MC Nghê Nhã Luân tham dự.

Sau 2 năm biến mất khỏi showbiz và mạng xã hội, ngày mùng 1 Tết, Ngô Á Hinh đã đăng ảnh công khai ông xã và tiết lộ bản thân đã có con trai 2 tuổi. Ảnh: Sina.

Nguồn tin trong giới cho biết chồng Ngô Á Hinh làm việc tại Thượng Hải (Trung Quốc). Cặp đôi từng có vài năm yêu xa trước khi người đẹp xứ Đài quyết định bỏ showbiz để kết hôn, chuyển đến chỗ nửa kia sinh sống và mở tiệm spa kinh doanh.

Theo tờ China Times, Ngô Á Hinh mang thai và sinh con ở tuổi ngoài 40. Cô được xem là sản phụ lớn tuổi và đối mặt với nhiều rủi ro. Cho nên, khi sinh hạ quý tử đầu lòng an toàn, nữ diễn viên rất trân trọng và muốn dành hết thời gian nuôi dưỡng con, vun vén cho gia đình nhỏ. Hiện, gia đình 3 người của Ngô Á Hinh sống giản dị, hạnh phúc. Mỹ nhân đình đám 1 thời này cũng không có ý định quay lại ngành giải trí hoạt động dù nhan sắc vẫn vô cùng xinh đẹp, trẻ trung hơn tuổi thật.

Ngô Á Hinh bỏ showbiz vì chồng, vì con. Ảnh: Sina.

Ngô Á Hinh sinh năm 1983, từng là "nữ thần gợi cảm" được săn đón bậc nhất. Người đẹp vào showbiz từ năm 2003, với vai trò người mẫu quảng cáo và nổi tiếng sau khi trở thành nữ chính trong MV ca nhạc của tài tử Hà Nhuận Đông. Sau đó, Ngô Á Hinh chuyển sang đóng phim thần tượng và ghi dấu ấn với loạt vai phụ trong tác phẩm Bong Bóng Mùa Hè, Chào Người Yêu Của Tôi, Drama Go! Go! Go!...

