Bất ngờ lý do nước thải hôi thối từ xe đổ rác “xả” xuống đường ở TPHCM

Ngày 3-2, Trạm CSGT Tây Bắc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM, cho biết đã phối hợp Công an phường Phú An mời đại diện đơn vị chủ quản và tài xế điều khiển phương tiện lên trụ sở làm việc.

Công an mời tài xế lên làm việc

Tại đây, tài xế tên T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và trình bày "Trong quá trình điều khiển xe nắp bình chứa chất rỉ rác gặp sự cố bung ra nên xảy ra tình trạng đỗ nước trên đường".

Với hành vi vi phạm "Chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông", tài xế sẽ bị xử phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng (theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 17 NĐ168).

Phường Phú An nhanh chóng khắc phục sự cố

Trước đó, ngày 31-1-2026, người dân tại khu phố Hiệp An 3, phường Phú An, TPHCM phản ánh có xe thu gom rác trong quá trình di chuyển trên tuyến đường ĐX85 đã liên tục xả nước thải xuống mặt đường.

Hành vi này không chỉ gây mùi hôi thối nồng nặc mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây trơn trượt cho các phương tiện tham gia giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND phường Phú An đã nhanh chóng huy động xe bồn thực hiện xịt rửa, vệ sinh sạch sẽ tuyến đường ĐX85 để đảm bảo sinh hoạt cho người dân.

Đồng thời, chỉ đạo Công an phường khẩn trương xác minh đối tượng vi phạm.

Công an phường Phú An đã xác định được phương tiện vi phạm mang biển kiểm soát 61H-194.... Đây là xe thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV công trình đô thị Bình Dương.