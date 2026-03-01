Bất ngờ lý do Lô Văn Khánh tung tin công an "tra tấn, đánh người ngất xỉu tại trụ sở”

Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 01/3 cho biết đã làm rõ vụ việc tung tin giả bị công an đánh để kéo người thân gây áp lực, nhằm thoát tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tối 26/02, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết từ tài khoản “Phong Khánh” đăng tải nội dung sai sự thật, cho rằng Công an xã Thanh Phong, tỉnh Thanh Hóa trong quá trình làm việc đã “tra tấn, đánh người phải nhập viện”.

Vào cuộc làm rõ, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định trưa ngày 26/02/2026, Công an xã Thanh Phong tiếp nhận tin báo về vụ xô xát, đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên xảy ra trên địa bàn xã. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn cá nhân trước đó, hai nhóm thanh niên với khoảng 35 đối tượng đã tụ tập, mang theo hung khí, có hành vi gây rối trật tự công cộng trên tuyến tỉnh lộ 520E, đoạn qua địa phận xã Thanh Phong.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Lương Văn Mạnh (sinh năm 2008, trú tại thôn Làng Xăm, xã Thanh Phong) là đối tượng cầm đầu nhóm khoảng 18 thanh niên điều khiển xe máy, mang theo nhiều hung khí đi tìm đánh nhóm thanh niên thuộc xã Thanh Hòa (cũ), khiến một người bị thương. Công an xã Thanh Phong đã tiến hành triệu tập Lương Văn Mạnh cùng một số đối tượng liên quan đến trụ sở để làm việc, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng - Ảnh: CA Thanh Hoá

Nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, để thoát tội, Lô Văn Khánh (sinh năm 2000, trú tại thôn Làng Săm, xã Thanh Phong), là người trực tiếp tham gia vụ đánh nhau đã bịa đặt, thông báo cho người nhà các đối tượng khác thông tin sai sự thật rằng: “Công an xã Thanh Phong trong quá trình làm việc đã đánh các đối tượng bị triệu tập đến ngất xỉu tại trụ sở”.

Tin theo thông tin sai sự thật này, khoảng 23 giờ, ngày 26/02/2026 người thân và một số đối tượng đã tập trung kéo đến trụ sở Công an xã Thanh Phong, sử dụng điện thoại di động quay video, chụp ảnh, hò hét, chửi bới, gây sức ép đối với lực lượng chức năng.

Sau đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc.

Chiều 27/02/2026, trong quá trình Công an triệu tập một số đối tượng để làm việc, hai đối tượng Lô Văn Bắc (sinh năm 1988) và Lò Văn Trọng (sinh năm 1994), cùng trú tại thôn Làng Xăm, xã Thanh Phong, đã có hành vi xông vào trụ sở Công an xã, tự ý quay video, hò hét, gây cản trở hoạt động của lực lượng chức năng.

Đối tượng Lô Văn Khánh - Ảnh: CA Thanh Hoá

Trước biểu hiện quá khích, tiềm ẩn nguy cơ kích động, lôi kéo quần chúng nhân dân tụ tập đông người, gây mất ANTT, lực lượng Công an đã tiến hành khống chế, đưa các đối tượng về Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 28/02/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập làm việc với 20 đối tượng có liên quan; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý nghiêm các đối tượng về hành vi Gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, đăng bài, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin sai sự thật và các hành vi vi phạm pháp luật khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin trên mạng xã hội; không tin, không chia sẻ, không bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững ổn định tình hình tại địa phương.