Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34ME Nga xuất khẩu cho Không quân Algeria đã được trang bị hệ thống phòng thủ trên khoang (BKO) mới, một thành phần không có trên chiến đấu cơ của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga (VKS).

Ưu thế vượt trội của Su-34ME Algeria đã được đề cập thông qua một bài đăng trên kênh Telegram "Military Informant" và gây ra không ít thắc mắc trên truyền thông Nga.

Kênh Telegram này đã hướng sự chú ý đến những hình ảnh mới về máy bay Su-34ME, được sử dụng để huấn luyện phi công Algeria tại sân bay Zhukovsky.

Máy bay ném bom này được trang bị đèn pha LED đặc biệt trên càng đáp phía trước, tương tự như loại lắp trên Su-57.

Ngoài ra trên chiếc oanh tạc cơ còn có thể thấy các cảm biến nhô ra, có thể là thành phần của hệ thống phòng thủ hay tác chiến điện tử mới.

Máy bay ném bom tiền tuyến Su-34ME của Không quân Algeria bay thử nghiệm tại Nga.

Tuyên bố nêu rõ: "Câu hỏi đặt ra ngay lập tức là: tại sao những chiếc Su-34 mới đang được chuyển giao cho Lực lượng Không quân Vũ trụ của chúng ta lại chưa nhận được những cải tiến như vậy".

Theo giải thích, những chiếc Su-34ME xuất khẩu cho Algeria sẽ tích hợp những thiết bị, hệ thống... theo yêu cầu khách hàng, do vậy dẫn đến những khác biệt trên.

Về phần Nga, có thể giới chức VKS cho rằng khí tài trên không thực sự cần thiết, hay đơn giản chỉ là hướng đến việc tiết giảm chi phí sản xuất.

Cần nói thêm, đầu tháng 9, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec báo cáo rằng VKS đã nhận được một lô máy bay ném bom tiền tuyến Su-34M nữa.

Đại diện Rostec cho biết thêm, trong tháng 9, Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất đã bàn giao một số lượng phi cơ quân sự kỷ lục cho Không quân Nga.