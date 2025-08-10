.t1 { text-align: justify; }

Trung tâm Tích hợp và Tạo mẫu (TIPC) của Torch Technologies đang sản xuất các hệ thống vũ khí mô phỏng và mồi bẫy, được thiết kế để sao chép thiết bị, khả năng và hoạt động của các nền tảng phòng không nước ngoài.

Theo công ty, những thiết bị thay thế như vậy nhằm mục đích "tăng tính thực tế cho việc đào tạo và thử nghiệm đối với các quân nhân của quốc gia chúng ta".

Bản sao HQ-22 hiện đang được sản xuất là một phần của loạt mồi bẫy nhằm mô phỏng cấu hình chiến trường phức tạp của hệ thống. Trong chiến đấu, HQ-22 được đặc trưng bởi các vùng kiểm soát radar và tên lửa nhiều lớp - những khả năng mà Không lực Hoa Kỳ (USAF) muốn đánh giá thông qua mục tiêu giả định chi tiết này.

Các quan chức USAF trước đây đã nói rằng mô phỏng những mối đe dọa thực tế trên mặt đất là rất cần thiết để chuẩn bị cho phi hành đoàn nhận diện và đối phó với các hệ thống phòng không tiên tiến mà họ có thể phải đối mặt trong môi trường tác chiến có mức độ đe dọa cao.

Việc sử dụng các loại vũ khí mô phỏng như HQ-22 cho phép phi công và các chuyên gia hoạch định nhiệm vụ huấn luyện chống lại các hệ thống đối phương đối phương mà không cần phải vận hành hoặc phơi bày thiết bị nước ngoài thực tế.

Hệ thống phòng không mô phỏng HQ-22 của Trung Quốc do Torch Technologies chế tạo.

Đây không phải là lần đầu tiên Không quân Mỹ đưa mô hình tên lửa đất đối không (SAM) của Trung Quốc vào cơ sở hạ tầng huấn luyện. Vào tháng 7, USAF đã công khai trưng bày một xe mục tiêu HQ-16 thay thế, cũng được chế tạo để hỗ trợ đào tạo phi công nâng cao.

Hệ thống mô phỏng này đã được giới thiệu tại sự kiện AirVenture thường niên của Hiệp hội Máy bay Thử nghiệm tại Sân bay Khu vực Wittman ở Oshkosh, Wisconsin.

Hệ thống HQ-22 mô phỏng nói trên cũng tuân theo nguyên tắc tương tự, giúp phi hành đoàn và nhóm tác chiến điện tử có cơ hội thực hành phát hiện, nhắm mục tiêu và giao tranh trong các tình huống giả lập tín hiệu radar, hình ảnh trực quan và bố trí hoạt động của tổ hợp phòng không do nước ngoài sản xuất.

Công việc của TIPC bao gồm các quy trình chế tạo chi tiết để đảm bảo những hệ thống mô phỏng khớp với kích thước và cấu hình thực tế của vũ khí tương ứng.

Mặc dù chúng không có chức năng như vũ khí thật, nhưng tín hiệu radar và nhiệt vẫn mang lại cảm giác trực quan về những hệ thống SAM đang được vận hành, mang đến một môi trường huấn luyện thử thách và chân thực hơn.

Bằng cách kết hợp các công cụ thay thế có độ trung thực cao như vậy vào bài tập, Không quân Mỹ và những lực lượng khác có thể giúp binh sĩ của mình tiếp cận chiến thuật và dữ liệu cảm biến mà họ sẽ gặp phải khi đối đầu với đối thủ ngang tầm.

Phương pháp này cũng hỗ trợ huấn luyện chung và đa quốc gia, cho phép lực lượng đồng minh tích lũy kinh nghiệm trong việc phối hợp tiêu diệt hoặc phá hủy khí tài phòng không của đối phương.

Với cả hai hệ thống tên lửa thay thế HQ-16 và HQ-22 hiện đang được sản xuất, Không quân Mỹ đang xây dựng một "thư viện mục tiêu" đa dạng hơn để thử thách phi công, người vận hành cảm biến và các nhà lập kế hoạch.

Mặc dù chi tiết về địa điểm triển khai không được tiết lộ, nhưng các hệ thống mồi bẫy này thường được triển khai tại các thao trường chuyên dụng và được sử dụng trong những cuộc tập trận quy mô lớn.