Ngày 11/6, đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình vừa phối hợp với Đội QLTT số 4 và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Ninh Bình kiểm tra cơ sở kinh doanh giầy dép, quần áo trẻ em có dấu hiệu là hàng hoá nhập lậu và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, ngày 10/6, Đội QLTT số 1, Chi cục QLTT tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giày dép, quần áo trẻ em Chao.kids, do bà Phạm Thị Vân làm chủ có địa chỉ tại Xóm 4A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện gần 5.000 sản phẩm là giầy dép, quần áo trẻ em các loại có dấu hiệu hàng hóa nhập lậu; hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; trị giá hàng hóa gần 300 triệu đồng.

Thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp của số hàng hóa kể trên. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh do bà Phạm Thị Vân làm chủ đang hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.