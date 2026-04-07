Bất ngờ khám xét 1 xe container, cảnh sát kinh tế bắt quả tang hơn 224.000 bao thuốc lá lậu bí mật tuồn về Việt Nam

Đức Nam |

Đây là vụ buôn lậu thuốc lá có số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại Gia Lai được lực lượng Công an triệt phá.

Theo Bộ Công An, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước và Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện, thu giữ số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu được vận chuyển bằng xe container.

Đây là vụ buôn lậu thuốc lá có số lượng hàng lớn nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, vào chiều 2/4/2026, tại Trạm kiểm soát giao thông Tuy Phước, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe container mang biển kiểm soát 50E-646.49 lưu thông theo hướng Nam – Bắc.﻿

Qua kiểm tra, xác định phương tiện xe container do Đỗ Quốc Tánh (SN 1996, trú xã An Lương, tỉnh Gia Lai) điều khiển, đi cùng là Nguyễn Hữu Ba (SN 1988, trú phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai).﻿

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục làm việc với Đỗ Quốc Tánh và các đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ.

TIN LIÊN QUAN

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 224.810 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Các loai thuốc lá bị phát hiện bao gồm: Milano, Esse, Hehua, Chunghwa, Jet, Nanjing, Marlboro, Shuang Xi, Oris, Ligun, Chapman, Raison Ice Café, Democrat Và Cigaronne. Đây là số lượng thuốc lá bị phát hiện và thu giữ lớn nhất từ trước đến nay tại Gia Lai.﻿

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ phương tiện, tang vật và các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.﻿

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

Vụ người phụ nữ đánh hai nữ nhân viên gác tàu nhập viện: "Nạn nhân bị lôi vào góc khuất camera ghi hình"?

01:19
Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

Ông chủ Bảo Tín Minh Châu khai chỉ đạo con trai dùng thủ đoạn che giấu doanh thu nghìn tỷ như thế nào?

01:39
Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

Đã tìm ra nam công nhân có hành động không thể chấp nhận trên cao tốc

01:11
Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường khởi công đường sắt cao tốc đầu tiên do Vingroup xây dựng

01:37
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
