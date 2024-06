Những ngày vừa qua, nhiều video được cho là ở khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng đã gây xôn xao cộng đồng mạng.

Vì vậy, ngay trong tối 18/6, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã lập đoàn liên ngành, xác minh nội dung các clip trên thì được biết đây là những clip về khoá tu mùa hè tại chùa Ba Vàng hồi năm 2018.

Lãnh đạo TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh cho báo Pháp luật TP.HCM hay: "Các ban, ngành liên quan, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Uông Bí cũng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát về các nội dung được truyền dạy tại các khoá tu. Đến thời điểm này, không nhận thấy các khoá tu mùa hè tại chùa Ba Vàng còn có những ồn ào’’.



Tờ Tri thức & Cuộc sống cũng cho biết, qua làm việc với các phòng ban chức năng của thành phố, ngày 18/6/2024, Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh khẳng định doạn clip trên không phải là clip của khoá tu mùa hè (khoá 1) năm 2024 và chùa Ba Vàng không đăng tải clip trên như các bài viết của mạng xã hội.

Khóa tu mùa hè hàng năm của chùa Ba Vàng thu hút hàng nghìn khóa sinh. Ảnh: Chùa Ba Vàng

Liên quan đến những nội dung được thuyết giảng trong clip, năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kỷ luật ông Thích Trúc Thái Minh.



Cụ thể, ông Thích Trúc Thái Minh bị Giáo hội bãi nhiệm tất cả chức vụ và yêu cầu sám hối đại tăng 49 ngày do chùa Ba Vàng tổ chức "thỉnh vong", thuyết giảng "vong báo oán", cúng "oan gia trái chủ". Hoạt động này vi phạm Hiến chương Giáo hội, "làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, Tăng đoàn".

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một video trong khóa tu mùa hè của chùa Ba Vàng có xuất hiện cảnh quay một cô gái có những biểu hiện lạ như co giật, choáng váng không kiểm soát được cơ thể khi trụ trì chùa Ba Vàng là Thích Trúc Thái Minh đang giảng về đạo Phật.

Được biết, cô gái bị co giật trong clip là một nữ sinh tên K.L, đang tham gia Khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng Sau màn co giật của K.L, bà Phạm Thị Yến đã đứng lên thuyết giảng một câu chuyện "nghiệp chướng" được cho là đã diễn ra từ 14 kiếp trước của học sinh này.

Lời kể của bà Yến cho biết, oan gia trái chủ của K.L là một vong linh - một cô gái rất đẹp trong làng. Người này giải thích, do kiếp trước K.L khởi ý, rủ vong linh, khiến nó làm việc ác nên kiếp này vong linh oán và thành oan gia trái chủ của K.L.

Clip gây tranh cãi này diễn ra từ năm 2018 nhưng đến nay mới được đăng lên MXH. Ảnh cắt từ clip

Từ trường hợp của K.L bà Yến nói với các học sinh đang theo học khóa tu là: “ai có ý định rủ người khác làm việc ác, thì người đó có tội rất nặng, và người làm theo tội cũng nặng”.

“Như thế K.L sẽ tiêu được nghiệp trong đời này như những chật vật trong đường tình duyên và đường hạnh phúc gia đình nếu không có thể bị hãm hiếp, hoặc bị lấy rất nhiều chồng mà toàn những người phụ bạc, không tốt với mình” - bà Yến nói.

Trong clip, xen giữa những câu thuyết giảng trên của bà Yến là lời đồng tình của trụ trì chùa Ba Vàng là ông Thích Trúc Thái Minh. Cuối video clip, ông Thích Trúc Thái Minh yêu cầu bà Phạm Thị Yến dẫn K.L ra sám hối thầy.

Dưới phần bình luận video về màn thuyết giảng tại Khóa tu mùa hè của chùa Ba Vàng, hàng nghìn comment của các vị phụ huynh bày tỏ lo lắng trước việc nhiều em nhỏ lắng nghe và tin tưởng vào câu chuyện về nghiệp duyên kiếp trước này.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị chùa Ba Vàng và Ban tổ chức khoá tu thực hiện đúng kế hoạch tổ chức, nội dung diễn giảng và nội dung giao lưu phải phù hợp với giáo lý đạo phật và truyền thống văn hoá dân tộc; bảo đảm tuyệt đối an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, tính mạng sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý truyền thông theo đúng quy định của pháp luật.

