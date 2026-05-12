Bất ngờ hoàn cảnh của người con gái thuê taxi chở bố bỏ ở cổng chùa tại Hải Phòng

Trụ trì chùa Đồng đã liên hệ với một số chùa ở tỉnh Thái Bình (cũ), có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn và đã được chấp thuận. Gia đình cũng đồng ý với phương án này.

Liên quan đến sự việc một cụ ông bị người thân bỏ lại tại chùa Đồng (thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng) gây xôn xao dư luận, người đưa cụ đến cửa chùa chính là con gái của cụ.

Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, theo vị trụ trì của Đồng, nhà chùa có mô hình dưỡng lão, trước đây cũng có những người già yếu đến chùa rồi. Có lẽ người thân của cụ ông biết nên đã bỏ ông cụ ở lại. Tuy nhiên, những trường hợp người kia còn tự sinh hoạt được. Trong khi cụ ông này sức khỏe yếu, phải nằm một chỗ, cần người chăm sóc riêng nên nhà chùa chưa đủ điều kiện để chăm lo cho cụ.

Cụ ông bị bỏ lại chùa cùng một số đồ đạc cá nhân, mảnh giấy xin nhờ giúp đỡ.

Nhà chùa sau đó đã thông báo tình hình với công an và chính quyền địa phương. Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng xác định gia cảnh của cụ ông rất éo le. Theo vị trụ trì, tối cùng ngày, có một cô gái cho biết là con gái của cụ ông đã liên hệ với nhà chùa. Người này cho biết đã thuê taxi đưa bố đến chùa, khi về thì thấy rất áy náy nên đã liên hệ lại.

Vị trụ trì cho hay, cô gái kể rằng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ mới mất được 1 năm, bản thân cô mới sinh con, hiện lại đang phải chạy thận. Gia đình cô đã bán hết nhà cửa, đang ở nhà trọ trên Hà Nội, kinh tế trong gia đình do một mình chồng cô gánh vác.

Do quá khó khăn, người con gái muốn gửi bố vào nhờ nhà chùa chăm sóc. Vì sợ nhà chùa không nhận nên khi đến chùa, cô quyết định bỏ lại bố ở cổng rồi ra về.

Vị trụ trì nói thêm, trong clip do camera an ninh ghi lại có cảnh cụ ông vừa xuống xe thì bị ngã tím mắt khiến nhiều người bức xúc. Một số Phật tử biết chuyện cũng có chia sẻ clip lên mạng. Nhà chùa cũng mong mọi người gỡ thông tin vì hoàn cảnh của người con gái cũng đã quá khổ rồi, dư luận không nên tạo áp lực thêm cho họ.

Hình ảnh cụ ông được con gái đưa đến bỏ lại chùa khiến nhiều người xót xa.

Về tình hình của cụ ông, theo vị trụ trì, nhà chùa đã liên hệ với một số chùa ở tỉnh Thái Bình (cũ), có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn và đã được chấp thuận. Gia đình cũng đồng ý phương án đưa cụ ông sang chùa ở Thái Bình để được chăm sóc.

Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh một đôi nam nữ đi xe biển vàng đưa một cụ ông đến bỏ lại ở cổng chùa Đồng được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 10/5. Phát hiện sự việc, nhà chùa đã đưa cụ ông vào chùa, cho ăn cháo và chăm sóc.

Thông tin trên Tri Thức - Znews, ông Vũ Duy Sỹ - Chủ tịch UBND xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng cho biết sau khi nắm được thông tin, phía xã đã tìm, thông báo cho người nhà của cụ ông ở Gia Lâm, Hà Nội tới đón cụ ông về trong sáng ngày 12/5.

