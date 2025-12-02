Bất ngờ hình ảnh mới nhất của ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm ở Hải Phòng, sắp về đúng chỗ

Liên quan đến sự việc ông Đỗ Văn Hữu, xây nhầm nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan, xảy ra ở phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng, mới đây, trao đổi trên báo Lao Động, bà Loan cho biết gia đình ông Hữu đã di dời ngôi nhà ra khỏi vị trí lô đất của gia đình bà. Ngôi nhà bị xây nhầm đã sắp về đúng vị trí đất của gia đình ông Hữu.

Chủ lô đất cho biết thêm, gia đình bà cũng đã có đơn gửi lãnh đạo UBND phường Thiên Hương, trong đó đề nghị ông Hữu hoàn trả lại cho gia đình bà hiện trạng đất như ban đầu. Những gì còn tồn tại trong lô đất, gia đình đề nghị chính quyền xác nhận giữa 2 bên về việc bàn giao đất và các tài sản liên quan.

Ngôi nhà đã rời khỏi vị trí lô đất của bà Loan. (Ảnh: Hải Phòng của tôi)

Thông tin nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Mọi người cho rằng sự việc dường như đã sắp đi đến hồi kết và mong 2 gia đình tháo gỡ khúc mắc, khép lại quá khứ để trở thành những người hàng xóm của nhau, sống văn minh, chan hòa.

Trước đó hồi tháng 10/2025, ông Hữu bày tỏ muốn mua lại lô đất đã xây nhầm và được bà Loan đồng ý. Tuy nhiên sau đó, 2 bên lại không thống nhất được phương án thanh toán nên việc mua bán một lần nữa bất thành. Ông Hữu quyết định nhờ "thần đèn" Hoàng Đình Bách di chuyển ngôi nhà về đúng vị trí của mình.

"Thần đèn" bắt đầu công việc từ cuối tháng 10. Ban đầu dự kiến việc di dời sẽ diễn ra trong 40 ngày nhưng thực tế có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn so với dự kiến ban đầu do phải đào sâu xuống hết phần móng nhà.

Ngôi nhà của ông Hữu trước đây xây nhầm trên đất của bà Loan. (Ảnh: Người Lao Động)

Trao đổi trên báo VietNamNet, "thần đèn" Hoàng Đình Bách cho hay sau khi di chuyển về đúng vị trí, phần mái văng của căn nhà có thể sẽ nhô nhẹ ra ngoài ranh giới thửa đất hợp pháp của ông Hữu. Tuy nhiên, đây là phần đất chủ cũ đã tự nguyện hiến làm ngõ đi, nên cũng không ảnh hưởng gì.

Tháng 9/2024, bà Loan mua 2 lô đất ở cạnh nhau ở phường thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ, nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng với mục đích xây nhà ở. Đến tháng 11/2024, bà phát hiện 1 lô đất đã bị ông Hữu xây nhầm nhà. Dù gia đình bà Loan và chính quyền địa phương nhiều lần yêu cầu ông Hữu dừng thi công, trả lại mặt bằng song ông này không thực hiện, tiếp tục hoàn thiện công trình. Ông Hữu cho biết việc xây dựng nhà trên đất bà Loan là do "cò đất" chỉ nhầm vị trí. Vị trí đất nhà ông Hữu mua cách đó 4 thửa. Do không tìm được tiếng nói chung, bà Loan đã khởi kiện lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Ngày 11/8/2025, TAND khu vực I - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm và tuyên buộc ông Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng bà Loan. Tuy nhiên, ông Hữu không phá dỡ công trình mà kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND khu vực 1 – Hải Phòng. Tuy nhiên sau đó, ông Hữu đã tự nguyện rút toàn bộ kháng cáo. Ông Hữu sau đó tiếp tục có đơn gửi Công an TP Hải Phòng tố cáo nhóm người liên quan đến giao dịch mua bán đất tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ.



