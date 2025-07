Bất ngờ hình ảnh chụp nơi pha chế 70.000 chai dầu gió Con Ó giả của đôi vợ chồng ở TP.HCM

Liên quan đến vụ việc bắt đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là dầu gió các loại do vợ chồng Võ Thành Tâm - Ngô Ánh Hồng (ở TP.HCM) cầm đầu, mới đây cơ quan chức năng đã công bố những hình ảnh bên trong nơi sản xuất của đường dây này. Hình ảnh khiến nhiều người ngỡ ngàng nhất là khu vực chứa hóa chất để pha chế dầu gió giả.

Theo đó, các loại hóa chất dạng lỏng, nhiều màu sắc được đựng trong can, hộp, chai nhựa cáu bẩn, xếp trên kệ đặt ở góc nhà. Từ năm 2022 đến này, Tâm và vợ cùng chủ mưu, cầm đầu tổ chức đường dây sản xuất nhiều loại dầu gió giả (dầu con ó, dầu ông già đỏ). Tâm có nhiệm vụ nghiên cứu thành phần, còn Hồng thì đặt mua nguyên liệu và bao bì trôi nổi trên thị trường về cho chồng pha chế.

Khu vực chứa hóa chất để pha chế dầu gió.

Tâm và Hồng phân công nhân viên sang chiết hóa chất vào chai lọ.

Sau khi pha chế xong, vợ chồng Tâm chỉ đạo, phân công các nhân viên sang chiết hóa chất vào các chai, lọ, dán tem, nhãn, đóng hộp, dán màng co hoàn thiện rồi giao cho các nhân viên đưa hàng về kho, xưởng sản xuất cất giữ.

Vợ chồng Tâm dùng một điện thoại di động để liên lạc, chỉ đạo nhân viên kho chừa hàng đóng gói, xuất giao bán hàng cho khách.

Đến nay, vợ chồng Tâm, Hồng đã chỉ đạo các nhân viên tổ chức sản xuất 7 loại dầu gió Con Ó, nhãn hiệu “Eagle Brand Medicated Oil” của Singapore với tổng số lượng gần 70.000 chai, tương đương giá trị hàng thật hơn 6 tỷ đồng. Các sản phẩm hàng giả rất tinh vi, người tiêu dùng rất khó phân biệt.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió, kem dưỡng da,... các loại có dấu hiệu bị làm giả để tiếp tục điều tra, xử lý.

Bao bì được Hồng mua trôi nổi trên thị trường.

Một số tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận ngỡ ngàng, bức xúc: "Sữa giả, thực phẩm chức năng giả, gạo giả, dầu ăn giả,... dầu gió cũng giả nốt. Biết bao nhiêu bà con người tiêu dùng đã bị lừa dối, sức khỏe bị ảnh hưởng ra sao? Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng này".

Trước đó vào sáng ngày 21/6, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM (PC03) tiến hành kiểm tra Công ty Thanh Thúy do Võ Thành Tâm làm giám đốc và Công ty TNHH mỹ phẩm Mỹ Trinh (Công ty Mỹ Trinh) do Ngô Ánh Hồng làm giám đốc thì phát hiện có 15 nhân viên đang thực hiện quy trình sản xuất và cất giữ các mặt hàng có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài gồm: Dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan và dầu lăn Hàn Quốc. Tất cả những sản phẩm này không thuộc mặt hàng Công ty Thanh Thúy và Công ty Mỹ Trinh đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Vợ chồng Hồng và Tâm.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sau đó đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tâm và Ngô Ánh Hồng cùng 17 người khác về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Ảnh: CACC