Bất ngờ hình ảnh 'chị Kính Hồng' Quỳnh Anh sau nhiều năm kín tiếng

Lê Chi/vtc news |

Ít ai ngờ người phiên dịch cabin phía sau sóng truyền hình trực tiếp Oscar 2026 trên VTV lại chính là “chị Kính Hồng” quen thuộc của bao thế hệ khán giả nhí.

Trong đêm trao giải Oscar 2026 được truyền hình trực tiếp trên VTV, bên cạnh những ngôi sao điện ảnh đình đám, có một gương mặt hậu trường của đài truyền hình khiến nhiều khán giả bất ngờ. Đó là biên dịch viên Quỳnh Anh – người đảm nhiệm phần phiên dịch cabin xuyên suốt chương trình.

"Chị 'Kính Hồng'' Quỳnh Anh là người phiên dịch cabin chương trình trực tiếp lễ trao giải Oscar 2026 trên VTV (Ảnh: VTV)

Thực tế, đây không phải lần đầu Quỳnh Anh tham gia tường thuật Oscar. Cách đây khoảng 10 năm, cô từng góp mặt trong ê-kíp phiên dịch của VTV6. Trở lại ở Oscar 2026, nữ biên dịch vẫn giữ phong độ ổn định, đảm bảo nội dung được truyền tải chính xác, mạch lạc và kịp thời trong suốt thời lượng phát sóng trực tiếp. Sự chuyên nghiệp, điềm tĩnh của cô trong cabin là kết quả của nhiều năm tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực ngôn ngữ và truyền hình.

Ít ai biết, biên dịch viên Quỳnh Anh từng là “ chị Kính Hồng ” dẫn dắt chương trình Chúc bé ngủ ngon từ năm 2009, khi cô mới 19 tuổi. Thời điểm đó, cô đến với chương trình một cách rất tình cờ, khi được một người quen giới thiệu đi casting, và bản thân cô chỉ tham gia với tâm lý thử sức.

Không ngờ sau nhiều vòng tuyển chọn, đặc biệt là phần thi trước các “giám khảo nhí”, Quỳnh Anh đã chinh phục ê-kíp sản xuất. Khoảnh khắc nhận tin trúng tuyển, cô vui đến mức hét lớn giữa phố.

MC Quỳnh Anh từng có 3 năm đảm nhận vai trò ''chị Kính Hồng" của chương trình "Chúc bé ngủ ngon".

Những ngày đầu lên sóng, MC Quỳnh Anh chịu không ít áp lực do dấu ấn của MC Thanh Vân – người tiền nhiệm rất được yêu mến. Cô từng bị nhận xét dẫn thiếu tự nhiên, cứng và diễn quá nhiều.

Những lời nhận xét thẳng thắn khiến cô trăn trở, nhưng cũng là bước ngoặt để thay đổi. Thay vì cố gắng chạy theo hình mẫu có sẵn, cô dần nhận ra điều quan trọng nhất không phải là “vượt qua” ai, mà là tìm ra cách kể chuyện của riêng mình. Từ đó, Quỳnh Anh lựa chọn cách dẫn giản dị hơn, gần gũi hơn.

Trong hơn 3 năm dẫn dắt chương trình, Quỳnh Anh được nhớ đến là MC nhí nhảnh, dễ thương, giọng nói trong trẻo và cách kể chuyện đầy cảm xúc. “Chị Kính Hồng” Quỳnh Anh trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nhiều khán giả.

Gần đây, MC Quỳnh Anh ít xuất hiện trên sóng truyền hình.

MC Quỳnh Anh từng theo học khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Thời sinh viên, cô có hàng loạt dấu ấn nổi bật như danh hiệu Người phụ nữ thân thiện tại cuộc thi “Phụ nữ thế kỷ 21” năm 2007, giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm MC truyền hình Mekool, giải Ba cuộc thi tiếng Anh “My Voice” của Đại học Ngoại thương (2006), cùng danh hiệu Người dẫn chuyện xuất sắc nhất khu vực 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2001…

Sau khi rời Chúc bé ngủ ngon, Quỳnh Anh đầu quân cho VTV6 và tham gia dẫn dắt chương trình “Mảnh ghép tiếng Anh” cùng MC Công Tố. Song song, cô theo đuổi công việc giảng dạy tiếng Anh tại nhiều trung tâm lớn ở Hà Nội. Sau đó, người đẹp ít xuất hiện trên sóng truyền hình và sống khá kín tiếng.

Nữ NSƯT hiếm hoi Quý Bình gặp lúc cuối đời đến thắp hương, tiết lộ tình hình mẹ nam nghệ sĩ
Hà Nội: Nữ sinh mất 800 triệu đồng chỉ sau 1 cuộc gọi "công an"

Hà Nội: Nữ sinh mất 800 triệu đồng chỉ sau 1 cuộc gọi "công an"

00:55
Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

01:07
Người đàn ông trải qua đêm căng thẳng chỉ vì nhắc nhở hàng xóm không thả rông chó

Người đàn ông trải qua đêm căng thẳng chỉ vì nhắc nhở hàng xóm không thả rông chó

00:38
Cảnh tượng 'lột xác' nhanh khó tin tại siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup ở 'ốc đảo ngủ quên'

Cảnh tượng 'lột xác' nhanh khó tin tại siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup ở 'ốc đảo ngủ quên'

01:55
Lời khai của gã đàn ông cao lớn đánh liên tiếp vào đầu nữ shipper 44 tuổi

Lời khai của gã đàn ông cao lớn đánh liên tiếp vào đầu nữ shipper 44 tuổi

01:01
Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

01:01
Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

00:47
Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

00:48
