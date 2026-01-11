Bất ngờ hạ gục Australia, U23 Trung Quốc rộng cửa tiến vào tứ kết giải châu Á

Thống kê cho thấy, U23 Trung Quốc chỉ kiểm soát bóng 36% trong hiệp 1, 38% trong hiệp 2, thua xa 64 và 62% của Australia. U23 Trung Quốc chỉ thực hiện được 5 pha dứt điểm, 1 trúng đích so với 13 pha dứt điểm và 4 bên phía đối thủ. Tuy nhiên, điều quan nhất là bàn thắng thì lại chỉ Trung Quốc mới ghi được.

U23 Trung Quốc nhập cuộc với thế trận phòng ngự phản công còn Australia là đội chủ động kiểm soát bóng. Tuy nhiên, các cầu thủ xứ Chuột túi lại hoàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương.

Bất ngờ xảy ra khi Trung Quốc ghi bàn mở tỷ số ở phút 42. Từ pha đá phạt, bóng lộn xộn trước khung thành của U23 Australia. Peng Xiao đã dứt điểm tung nóc lưới của đối thủ. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của Trung Quốc và họ lập tức có bàn thắng.

U23 Trung Quốc bất ngờ đánh bại Australia.

Sau hiệp 1 chơi thành công, U23 Trung Quốc tiếp tục chiến thuật phòng ngự ở hiệp thứ hai. Họ kiểm soát thế trận và phòng ngự chủ động khiến Australia gặp vô vàn khó khăn.

Australia chỉ thực hiện được vài pha dứt điểm thật sự nguy hiểm, song các chân sút áo vàng lại không thể thắng được sự xuất sắc của thỉ môn Trung Quốc.

Có ít nhất 3 lần các cầu thủ Australia ngã trong vòng cấm của Trung Quốc, nhưng trọng tài cũng không cho các cầu thủ xứ Chuột túi hưởng penalty.

Kịch bản đầy căng thẳng xảy ra ở thời điểm bù giờ. Phút 90+2, Australia đã ghi được bàn vào lưới Trung Quốc. Đội bóng áo vàng thi nhau ăn mừng nhưng các cầu thủ Trung Quốc lại tích cực phản ứng với các trọng tài.

Sau đó, VAR đã can thiệp. Trọng tài chính sau khi xem VAR đã từ chối bàn thắng của Australia.

Chung cuộc, U23 Trung Quốc bảo toàn chiến thắng 1-0. Đội bóng của HLV Antonio tạm leo lên đứng đầu bảng với 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại +1 sau 2 lượt trận (trong khi cặp đấu giữa Iraq vs Thái Lan ở lượt thứ hai diễn ra muộn hơn).

Chiến thắng đã mở toang cánh cửa đi tiếp vào từ kết cho U23 Trung Quốc. Lượt cuối, họ vẫn là đội nắm lợi thế khi chạm trán với U23 Thái Lan.