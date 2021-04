Bất ngờ được "idol livestream" Dương Lâm ship quà đến tận cửa, khách chốt luôn dịch vụ giao hàng vừa xịn vừa vui là đây

Được biết đến là một trong những nam nghệ sĩ cực thành công với nghề tay trái là bán hàng online, trong nhiều buổi livestream gần đây, Lê Dương Bảo Lâm cũng đã liên tục cộng tác với nhiều nhãn hàng, trong đó có dịch vụ giao hàng BEST Express. Không chỉ chọn BEST làm đối tác kinh doanh, Dương Lâm còn nhiều lần tổ chức tặng quà cho các fan trong các buổi phát sóng kết hợp cùng đơn vị vận chuyển này.



Vào ngày 23/4 vừa qua, nam nghệ sĩ đã trải nghiệm một hoạt động ý nghĩa khi đích thân có mặt tại bưu cục BEST Express ở Xuân Thới Thượng, Hóc Môn để đích thân đi "ship" những phần quà đặc biệt đến tay các khán giả kiêm "khách yêu" của mình.

Là khách hàng đầu tiên được Dương Lâm "ship" hàng đến tận nhà, bạn Yến Nhi cho biết mình vốn là fan của anh nên không khỏi "xỉu up xỉu down", vừa bất ngờ vừa vui sướng khi được gặp trực tiếp "idol" của mình. Đây cũng là một trong hai set quà đặc biệt do đích thân nam nghệ sĩ chuẩn bị theo đơn đặt hàng của BEST, bao gồm một bộ kit sữa rửa mặt kèm nước hoa và một chú gấu bông "linh vật" của BEST Express.

Nam nghệ sĩ cho biết, anh cố gắng sắp xếp thời gian đích thân đi giao quà cho một vài fan tại TP. Hồ Chí Minh, phần vì anh muốn đích thân kiểm chứng quy trình giao hàng của đối tác BEST Express, phần vì muốn có thêm cơ hội giao lưu với những khán giả đã ủng hộ mình suốt thời gian qua.

Chị Như Ý cho biết mình đã từng được BEST giao hàng nhiều lần nhưng không nghĩ sẽ có lúc lại nhận được phần quà đặc biệt từ "shipper" Dương Lâm.

Lê Dương Bảo Lâm cũng chia sẻ thêm, BEST Express là đối tác giao hàng mà vợ chồng anh hết sức tin tưởng với mạng lưới dịch vụ trải rộng khắp cả nước. BEST Express sở hữu tổng cộng 7 trung tâm phân loại hàng hóa tự động với công suất xử lý tối đa 1,3 triệu đơn hàng/ngày, mới đây nhất là trung tâm phân loại ở Củ Chi - nơi nghệ sĩ đã có dịp trực tiếp tham quan. Anh tiết lộ trung tâm này sử dụng hệ thống băng chuyền phân loại hoàn toàn tự động, có quy mô đầu tư 8 triệu đô la Mỹ, tổng diện tích 40.000m2 và là trung tâm phân loại lớn nhất của BEST Inc. ở khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ là đối tác của các sàn thương mại điện tử hàng đầu như Lazada, Tiki, Shopee, Sendo… BEST Express còn là đơn vị giao hàng được các shop online "chọn mặt gửi vàng" trong thời gian gần đây. Được biết, bên cạnh dịch vụ giao nhận hàng hóa, BEST Express còn cung cấp dịch vụ nhượng quyền bưu cục trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Lê Dương Bảo Lâm cũng cho biết, trong thời gian sắp tới, anh sẽ có thêm nhiều dự án cộng tác cùng BEST Express. Các khán giả của "thánh livestream nghìn đơn" đừng bỏ lỡ những buổi phát sóng hấp dẫn tiếp theo của nam nghệ sĩ nhé!