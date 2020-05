Bất ngờ dừng xe, người đàn ông bán bánh bao có hành động ấm lòng giữa đêm Hà Nội mưa gió

Câu chuyện được chia sẻ cách đây không lâu trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động. Người đàn ông bán bánh bao với hành động giản dị nhưng thực sự ấm tình người.



"Chẳng là đêm nay Hà Nội mưa to, vừa mới đi làm về, vội vàng phi vào nhà cất xe các thứ xong ra ngoài khoá cổng chung của ngõ thì thấy một chú bán bánh bao dừng lại ở nhà bên cạnh. Tưởng do mưa to quá chú dừng lại trú nhưng không, chú lấy một chiếc bánh bao nóng hổi ra cho vào túi, mình nghĩ các nhà bên cạnh đóng hết rồi vậy ai mua nhỉ? Ngó ra nhìn thì hoá ra có một bác vô gia cư đang nằm ngủ.

Chú đi vào bảo: "Bác ơi có cái bánh bao, bác ăn cho nóng" rồi đưa bánh vào tay bác, xong lên xe phóng đi mất, vẫn vọng lại tiếng rao đều đều (có máy thu sẵn rồi): "Ai bánh bao nóng, trứng vịt lộn đây", người chứng kiến kể lại.

Chiếc bánh bao được gửi tới người vô gia cư giữa đêm mưa gió

Người đàn ông bán bánh lặng lẽ rời đi

Trên đường mưu sinh đêm mưa gió, người đàn ông bán bánh bao vẫn kịp trao đi lòng tốt bằng hành động nhỏ nhất. Với nhiều người, có thể một chiếc bánh bao có thể chỉ là một món ăn bình thường nhưng với người vô gia cư kia, đó có thể là cả một bữa no mà bao ngày họ không dám mơ tới. Không chỉ thế, việc được giúp đỡ khiến họ cảm thấy hạnh phúc và có thêm nhiều động lực để sống.

Dân mạng cũng bày tỏ sự cảm kích trước hành động đẹp của người bán bánh bao.

"Đâu đó giữa thủ đô đất chật người đông vẫn còn có những mảnh đời lạc lõng và những tình thương giữa người với người đầy ấm áp thế này. Chúc cả hai bác nhiều sức khỏe và may mắn!", thành viên Bích Ngọc bình luận.

"Nhìn tình cảm chân chất này mà cảm động. Không phải ai cũng chấp nhận ướt mưa để dừng lại giúp người vô gia cư như chú bán bánh bao này. Trời mưa thế, chắc gì chú ấy đã bán được hàng, vậy mà vẫn rộng lòng giúp đỡ người khác. Tấm lòng thật đáng quý!", một dân mạng khác viết.



"Lá rách ít đùm lá rách nhiều. Lòng tốt không phân biệt sang - hèn và không phải cứ đợi đủ đầy mới có thể san sẻ cho người khác. Có những người như bác bán bánh bao, cuộc đời đẹp hơn biết bao nhiêu", tài khoản Linh Trần bày tỏ.