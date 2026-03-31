Bất ngờ danh tính người tung clip cháu trai bạo hành cậu ruột bị tai biến

Liên quan tới những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh nam thanh niên đánh cậu ruột bị tai biến, hôm nay (31/3), Công an phường Khánh Hội đã lập hồ sơ ban đầu và báo cáo lên Công an TP.HCM.

Nam thanh niên xuất hiện trong clip gây xôn xao dư luận là anh A.H. còn người cậu ruột là ông H. Tờ PLO thông tin, do ông H. bị tai biến, nằm một chỗ nên chị T.T. (vợ ông H.) và bà T.T.KTh. (mẹ anh A.H.) đến làm việc với cơ quan chức năng.

Tại đây, chị T. trình bày anh A.H. tát vào mặt ông H. nhưng không gây thương tích nghiêm trọng. Clip được trích xuất từ camera trong nhà, chị T. gửi cho người quen là chị Đ.T.L. xem, sau đó chị L. đăng lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của gia đình. Theo Công an phường Khánh Hội, qua làm việc với gia đình, anh A.H. có dấu hiệu bệnh lý thần kinh.

(Ảnh cắt từ clip)

Làm việc với công an, chị L. cho biết đăng clip để cộng đồng mạng bình luận, đánh giá hành vi. Sau khi được giải thích, chị L. nhận thức việc này không phù hợp và chủ động gỡ bỏ.

Trước đó, chiều tối ngày 28/3, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh một thanh niên liên tục chửi bới, hành hung một người đàn ông trung niên đang ngồi trên giường. Những diễn biến trong clip khiến dư luận bức xúc, liên tục chỉ trích thanh niên cùng các thành viên trong gia đình.

Theo quy định, quyền hình ảnh và bí mật đời tư là bất khả xâm phạm. Việc công khai hình ảnh khi chưa được phép có thể gây hệ lụy khôn lường cho nhân vật, đặc biệt là người có bệnh lý hoặc yếu thế.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cần cung cấp clip, hình ảnh trực tiếp cho Cơ quan CSĐT hoặc công an địa phương. Việc tự ý "bóc phốt" trên mạng có thể khiến người đăng đối mặt với xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.