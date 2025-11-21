HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bất ngờ chưa: Google vừa cho phép iPhone Airdrop ảnh và file cho Pixel 10, các máy Android khác sẽ sớm có

Phạm Hoàng |

Google chính thức kích hoạt khả năng chia sẻ file qua AirDrop cho Pixel 10 thông qua Quick Share. Người dùng iPhone và Pixel giờ có thể gửi file qua lại mà không cần app bên thứ ba, và tính năng sẽ mở rộng sang nhiều máy Android khác.

Google bất ngờ mở chia sẻ file hai chiều giữa iPhone và Pixel 10

Google thông báo rằng từ hôm nay, người dùng Pixel 10 có thể dùng Quick Share để gửi file sang iPhone có AirDrop bật. Điều này giúp loại bỏ việc phải dùng ứng dụng trung gian hoặc Bluetooth, đồng thời tăng tính đơn giản và bảo mật cho quá trình chia sẻ.

Bất ngờ chưa: Google vừa cho phép iPhone Airdrop ảnh và file cho Pixel 10, các máy Android khác sẽ sớm có- Ảnh 1.

Thao tác chia sẻ ảnh và file từ Pixel 10 đơn giản như khi dùng Airdrop giữa các iPhone với nhau.

Trước đây, Quick Share chỉ dùng để chia sẻ giữa các thiết bị Android với nhau, tương tự cách AirDrop hoạt động trong hệ sinh thái Apple. Đây là lần đầu tiên hai hệ thống chia sẻ file độc quyền được kết nối để hoạt động chung.

Quick Share giờ tìm được iPhone có AirDrop bật

Theo mô tả của Google, khi mở Quick Share trên Pixel 10, máy có thể tự tìm iPhone đang bật AirDrop với chế độ hiển thị Everyone for 10 minutes. Người dùng chỉ cần chọn file và gửi sang thiết bị Apple gần đó. Chiều ngược lại, iPhone hoặc các thiết bị Apple có AirDrop như iPad và Mac cũng có thể chọn Pixel 10 làm thiết bị nhận file mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Toàn bộ quá trình vẫn sử dụng giao diện AirDrop quen thuộc.

Bất ngờ chưa: Google vừa cho phép iPhone Airdrop ảnh và file cho Pixel 10, các máy Android khác sẽ sớm có- Ảnh 2.

Ranh giới giữa Android và iOS lại 1 lần nữa mờ dần.

Tính năng này bắt đầu được triển khai cho dòng Pixel 10 từ ngày 20 tháng 11. Google cho biết đang tiếp tục làm việc để mở rộng cho nhiều thiết bị Android khác.

Hệ thống bảo mật nhiều lớp bảo vệ dữ liệu khi chia sẻ

Google cho biết việc chia sẻ file giữa hai nền tảng có các cơ chế bảo mật tích hợp trong thiết kế, gồm kênh chia sẻ bảo mật, lớp bảo vệ có sẵn trên Android và iOS, cùng cơ chế xác nhận người gửi và người nhận.

Các lớp bảo vệ này nằm trong định hướng secure by design, nhằm đảm bảo dữ liệu được truyền đi an toàn và hạn chế nguy cơ bị truy cập trái phép.

