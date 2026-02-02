Bất ngờ cảnh tượng 'vắng tanh vắng ngắt' ở cửa khẩu An Giang, Đồng Tháp
Nhật Huy - Hoà Hội |
Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực 20, Cục Hải quan, Bộ Tài chính cho biết, những ngày qua không ghi nhận tình trạng phương tiện chở nông sản nhập khẩu bị ùn ứ tại các cửa khẩu trên địa bàn An Giang và Đồng Tháp, do thực hiện thủ tục kiểm dịch theo Nghị định 46/2026/NĐ-CP về an toàn thực phẩm. Hiện hoạt động thông quan diễn ra bình thường, thông thoáng.
Theo tienphong.vn Copy link
Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/bat-ngo-canh-tuong-vang-tanh-vang-ngat-o-cua-khau-an-giang-dong-thap-post1817915.tpo