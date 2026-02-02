Bất ngờ cảnh tượng 'vắng tanh vắng ngắt' ở cửa khẩu An Giang, Đồng Tháp

Theo ông Sang, hoạt động thông quan tại các cửa khẩu diễn ra ổn định, phương tiện xuất nhập khẩu lưu thông bình thường. “Nếu xảy ra ùn ứ, lực lượng hải quan sẽ nắm ngay từ đầu. Tuy nhiên, thực tế không phát sinh bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến kiểm dịch theo Nghị định 46”, ông Sang khẳng định. Ảnh: Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang), hoạt động thông quan ổn định, phương tiện xuất nhập khẩu lưu thông bình thường, không phải xếp hàng chờ.