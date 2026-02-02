HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bất ngờ cảnh tượng 'vắng tanh vắng ngắt' ở cửa khẩu An Giang, Đồng Tháp

Nhật Huy - Hoà Hội |

Lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực 20, Cục Hải quan, Bộ Tài chính cho biết, những ngày qua không ghi nhận tình trạng phương tiện chở nông sản nhập khẩu bị ùn ứ tại các cửa khẩu trên địa bàn An Giang và Đồng Tháp, do thực hiện thủ tục kiểm dịch theo Nghị định 46/2026/NĐ-CP về an toàn thực phẩm. Hiện hoạt động thông quan diễn ra bình thường, thông thoáng.

Chiều 2/2, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Sang - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 20, quản lý địa bàn hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp - cho biết, đến thời điểm này, toàn bộ các cửa khẩu thuộc đơn vị quản lý đều không xảy ra tình trạng ùn ứ hàng hóa do kiểm dịch theo Nghị định 46/2026/NĐ-CP. Ảnh: Đường sông và bãi neo kiểm tra tàu hàng tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương, tỉnh An Giang thông thoáng chiều 2/2.

Theo ông Sang, hoạt động thông quan tại các cửa khẩu diễn ra ổn định, phương tiện xuất nhập khẩu lưu thông bình thường. “Nếu xảy ra ùn ứ, lực lượng hải quan sẽ nắm ngay từ đầu. Tuy nhiên, thực tế không phát sinh bất kỳ vướng mắc nào liên quan đến kiểm dịch theo Nghị định 46”, ông Sang khẳng định. Ảnh: Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (phường Tịnh Biên, tỉnh An Giang), hoạt động thông quan ổn định, phương tiện xuất nhập khẩu lưu thông bình thường, không phải xếp hàng chờ.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 20 cũng cho biết, trên toàn bộ địa bàn quản lý, kể cả các cửa khẩu thuộc tỉnh Đồng Tháp, không ghi nhận tình trạng ách tắc xe nông sản nhập khẩu. Công tác phối hợp giữa lực lượng hải quan và cơ quan kiểm dịch được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, bảo đảm hàng hóa được thông quan thuận lợi.

Theo ông Sang, khu vực Tây Nam Bộ hiện không xảy ra tình trạng ùn ứ hàng hóa do kiểm dịch; tình trạng ách tắc xe nông sản chỉ ghi nhận tại một số địa bàn khác, như Tây Ninh.

Ghi nhận của PV chiều 2/2 tại các cửa khẩu Vĩnh Xương, Tịnh Biên, Giang Thành, Hà Tiên, Khánh Bình (An Giang) cho thấy, hoạt động xuất nhập khẩu nông sản diễn ra thông suốt, không xảy ra ùn ứ do kiểm tra an toàn thực phẩm. Ảnh: P.V

Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp ngày 2/2 cũng thông thoáng, lượng xe thông quan không nhiều.

Chiều 2/2, chỉ có vài người dân làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp.

Khu vực thông quan hàng hoá tại cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp) cả phần phía Việt Nam và phía Campuchia sang vào chiều 2/2 đều thưa vắng, hoạt động thông quan diễn ra bình thường, không ùn ứ.

