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Bất ngờ: 1 người đàn ông xuất hiện ở cả 2 vụ lùm xùm suất ăn bán trú tóp mỡ và 300 tấn thịt lợn bẩn ở Hà Nội cách đây 6 tháng

Trí Đức
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Công ty liên quan tới vụ việc "tóp mỡ" tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1 mới tăng vốn lên 10 tỷ đồng và đổi ngành nghề kinh doanh chính sang dịch vụ ăn uống.

- Ảnh 1.

Lùm xùm "tóp mỡ" là tình huống Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (xã Quảng Bị, Hà Nội) thấy món ăn được cho là “tóp mỡ” và tạm dừng bán trú khoảng 1 tuần trong tháng 9-10 tại Hà Nội. Vụ 300 tấn thịt lợn mắc dịch tả lợn châu Phi là vụ án được Công an thành phố Hà Nội phát hiện từ tháng 3/2026.

﻿Vụ việc "tóp mỡ" bắt đầu từ 23/9/2026, khi một số phụ huynh phản ánh sau khi kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú của trường, họ thấy món ăn được cho là “tóp mỡ” và cho rằng định lượng suất ăn chưa tương xứng với mức 40.000 đồng.

Sau đó, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 thông báo tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú đối với học sinh từ 28/9, sau khi UBND xã Quảng Bị yêu cầu dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn với CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long.

﻿CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long được thành lập tháng 5/2023 hiện đặt trụ sở tại xã Nam Phù, Hà Nội. Ông Vũ Huy Hà là Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

- Ảnh 2.

﻿Trước đó nửa năm, vụ án 300 tấn thịt lợn bệnh được phát hiện vào tháng 3/2026. Khi đó, Công an thành phố Hà Nội phát hiện Nguyễn Thị Hiền và nhiều đối tượng đã giết mổ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.

Sau đó, Phòng PC03 Công an Hà Nội cho biết có nhiều đơn vị đã nhập thịt lợn từ Cường Phát để đưa vào các bếp ăn tập thể, hoặc chế biến để bán cho người dân. Trong đó, CTCP Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội mua lợn của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát để bán vào 26 trường công lập.

CTCP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội nói rằng mình là nạn nhân của Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát.﻿

﻿Người đại diện kiêm Giám đốc của CTCP Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội là ông Vũ Huy Hà .

Như vậy, ông Vũ Huy Hà xuất hiện tại cả 2 vụ việc.﻿ Hệ sinh thái này còn nhiều cái tên tương tự nhau là CTCP Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, CTCP Dịch vụ Suất ăn Công nghiệp Hà Nội , và CTCP Dịch vụ Chế biến Suất ăn Công nghiệp Hà Nội.

- Ảnh 3.

﻿ CTCP Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Thương mại Thăng Long được thành lập tháng 5/2023. Khi mới thành lập, doanh nghiệp đăng ký ngành nghề chính là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Nhưng tới tháng 2/2026, công ty này thay đổi ngành nghề kinh doanh chính sang Dịch vụ ăn uống khác.

﻿Về vụ việc "tóp mỡ" tại Trường Tiểu học Quảng Bị 1, chiều 4/10, nhà trường đã thông báo về việc tổ chức ăn bán trú trở lại từ ngày 5/10, sau một tuần tạm dừng để rà soát, kiện toàn các điều kiện phục vụ học sinh.

Công ty TNHH Thực phẩm DAEWOO sẽ đảm nhận việc cung ứng từ ngày 5/10 đến hết ngày 31/5/2027. ﻿

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Tags

suất ăn công nghiệp

Công ty TNHH Thực phẩm Cường Phát

Hà Nội

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