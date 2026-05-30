Bắt nghịch tử nhậu say đánh chết cha đẻ ở Đồng Nai

Văn Quân
|

Công an TP. Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Vỹ (sinh năm 1994) ngụ khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, TP.Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Ngày 30/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, tối ngày 19/5 xảy ra vụ án mạng tại nhà ông B.V.D (khu phố Tiến Hưng 3, phường Bình Phước, TP. Đồng Nai).

Đối tượng Bùi Văn Vỹ tại cơ quan công an (ảnh: CAĐN)

Bùi Văn Vỹ và B.V.N (là con ruột của ông B.V.D, cùng ngụ tại địa chỉ trên) cùng nhau ngồi uống rượu trên nền nhà, ông B.V.D. nằm ngủ trên võng cách đó khoảng 3 mét. Đến 19 giờ cùng ngày, sau khi uống gần hết 2 lít rượu N. say nên đi ngủ trước, Vỹ tiếp tục uống rượu một mình, vừa chơi game trên điện thoại di động.

Đến khoảng 20 giờ, khi đã uống gần hết rượu, Vỹ muốn mua rượu để uống tiếp nhưng không còn tiền nên xin tiền ông D. 20 ngàn đồng để đi mua, nhưng ông D. nói chỉ còn 10 ngàn đồng. Nghe vậy Vỹ không lấy tiền, bực tức đập mạnh chiếc điện thoại di động đang cầm xuống nền nhà, ngồi uống rượu tiếp.

Ông D. nằm võng thấy Vỹ tỏ thái độ tức giận thì ngồi dậy nhưng bị mất thăng bằng và ngã người xuống nền nhà, khi vừa ngồi dậy thì bị Vỹ dùng tay phải tát một cái vào vùng tai trái, khi ông D. phản ứng thì bị Vỹ cầm một số vật dụng tại bàn nhậu ném trúng vào vùng đầu, vùng mặt của ông gây thương tích. Không dừng lại, Vỹ tiếp tục dùng chân phải đạp mạnh vào vùng cổ và ngực bên trái của ông D.

Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đến rạng sáng ngày 20/5, ông D. tử vong do vết thương quá hiểm. Ngay sau đó, lực lượng Công an đã bắt Bùi Văn Vỹ.

