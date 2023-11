Bắt nghi phạm vào tiệm vàng vờ mua hàng rồi cướp giật

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 12/11/2023, Công an huyện Tháp Mười nhận được tin báo của chị T. (sinh năm 1970, ngụ thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười) về việc bị đối tượng lạ mặt đến hỏi mua vàng , sau đó giật lấy 1 nhẫn (5 chỉ), 1 chiếc lắc (5 chỉ) vàng 24k (tổng giá trị khoảng 60 triệu đồng) rồi ra xe tẩu thoát.

Đối tượng Hiếu cùng tang vật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13 giờ cùng ngày, Công an huyện Tháp Mười xác định đối tượng gây án là Châu Trọng Hiếu. Sau đó, Công an huyện Tháp Mười phối hợp với Công an thị trấn Mỹ An và Công an xã Mỹ Đông bắt giữ Hiếu khi đang lẩn trốn tại nhà vợ thuộc ấp 2, xã Mỹ Đông.

Tại cơ quan công an, Hiếu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp tài sản là 1 chiếc lắc vàng. Riêng chiếc nhẫn, Hiếu khai đã đánh rơi trên đường tẩu thoát.